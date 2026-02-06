Los clubes serán protagonistas en la Fiesta del Mate: “Nos une un objetivo en común”

En la antesala de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Mate, Elonce recorrió el predio donde continúan los intensos trabajos de armado y organización. Uno de los sectores que ya se encuentra prácticamente listo es el de los clubes, donde 42 instituciones deportivas serán las responsables de la propuesta gastronómica durante las jornadas del evento.

Desde horas tempranas, dirigentes, padres, jugadores y colaboradores de los clubes avanzaron con la instalación de puestos, la descarga de mercadería y la coordinación de turnos de trabajo. La expectativa crece a medida que se acerca el inicio de la fiesta, que comenzará esta tarde-noche.

Menús variados y organización conjunta

Hamburguesas, empanadas, milanesas, papas fritas y bebidas bien frías forman parte de la oferta que los visitantes podrán encontrar en el sector gastronómico. Cada club cuenta con un menú asignado y los puestos fueron distribuidos de manera intercalada para evitar superposiciones entre propuestas similares.

Desde una de las instituciones participantes remarcaron que “ser parte de una fiesta con tanta convocatoria es una oportunidad muy importante”, no solo por las ventas, sino también por el trabajo colectivo que se genera. “Se involucran las subcomisiones, los chicos, los padres y los jugadores; nos une un objetivo común y los fondos son fundamentales para sostener las actividades del club”, señaló a Elonce Hagai Levy, de Club Sionista.

Trabajo en equipo y expectativas

La mayoría de los clubes llega con experiencia previa en cantinas y eventos masivos. Para esta edición, se organizaron turnos rotativos para la atención al público, con la participación de padres, entrenadores y deportistas, además de recorridas por el predio para promocionar los puestos.

“El clima parece que va a acompañar y eso siempre ayuda. Más allá de las ventas, la idea es brindar un buen servicio para que tanto los paranaenses como los turistas puedan disfrutar de la fiesta”, coincidieron desde otra institución.

Un impulso clave para los clubes

Varias entidades destinarán lo recaudado a proyectos deportivos, viajes a competencias nacionales, compra de equipamiento y mantenimiento de instalaciones. “Todos tenemos una meta con estos fondos, por eso el esfuerzo es grande, pero vale la pena”, destacaron.

Con los últimos detalles en marcha y un intenso movimiento logístico en el predio, los clubes se preparan para recibir al público en la primera noche de la Fiesta Nacional del Mate, uno de los eventos más convocantes de la capital entrerriana.

Fiesta Nacional del Mate: los clubes ultiman detalles para la propuesta gastronómica

Sobre la Fiesta Nacional del Mate

Este viernes y sábado se realiza la 35° edición de la Fiesta Nacional del Mate, a partir de las 18 en la Plaza de las Colectividades y con una grilla de artistas que genera amplias expectativas por su convocatoria.

Desde la municipalidad de Paraná dieron a conocer el mapa del evento, los accesos y todos los detalles que necesitás saber para disfrutar del evento que contará con varios escenarios y el tradicional Concurso de Cebadores y una feria.

La grilla de artistas

El viernes 6 se presentan el Gran Ensamble del Paraná, Coti, Raly Barrionuevo, Los Nocheros y los ganadores del Premate.

Mientras que todas las expectativas están puestas en el día sábado, con Lali como figura principal. También estarán Gauchito Club, Rombai, Los Caballeros de la Quema, Rombai y ganadores del Premate.

Escenarios

El escenario mayor “Luis Pacha Rodríguez”, estará ubicado en la Plaza de las Colectividades. Con grandes pantallas y una pasarela frontal de 15 metros que permitirá una mayor cercanía de los artistas con el público. También se instalarán pantallas adicionales con retardadores de sonido en distintos sectores, para garantizar una correcta visualización desde las barrancas y la costanera.

Además habrá otros escenarios menores como Matecito; Pariente del Mar y el espacio Artemate.

El Matecito es un escenario dedicado a las infancias con propuestas artísticas que combinan música y juegos. Será a partir de las 19 con acceso libre para todo el público.

ArteMate: en la Casa de la Costa, de 19 a 22 hs. Dedicado a las artes visuales y a las prácticas artísticas participativas.

En el escenario Pariente del Mar se presentarán propuestas para ampliar la oferta con música y expresiones artísticas alternativas.

Para este viernes el sector preferencial ofrece la modalidad de platea con sillas sin numerar y para el día sábado tendrá la modalidad de campo.