Sociedad Propuestas convocantes en Paraná

"Estamos preparados para recibir a todos los turistas", aseguran desde la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Paraná

5 de Febrero de 2026
Osvaldo Cabrera, secretario de la AEHG
Osvaldo Cabrera, secretario de la AEHG

REDACCIÓN ELONCE

Así lo expresó su secretario ante las cámaras de Elonce. Aseguran que la Fiesta Nacional del Mate y el Turismo Nacional, en el autódromo, convocan a un gran marco de público. Esperan 180.000 visitantes entre las dos noches de la celebración.

El secretario de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos (AEHG) de Paraná, Osvaldo Cabrera, dialogó con Elonce sobre el panorama turístico y las expectativas de cara a un fin de semana cargado de actividades deportivas, culturales y artísticas, marcado principalmente por la Fiesta Nacional del Mate y el Turismo Nacional.

 

“Las expectativas están muy altas, nos hemos preparado para recibir a todos los turistas con todas las propuestas gastronómicas y la hotelería”, reconoció Cabrera.

Acerca de la capacidad hotelera, el referente de la AEHG aseveró que para viernes y sábado se encuentra “en un 99%”. “Con ambas actividades, Paraná ha traccionado muchísimo el turismo”, confirmó.

Expectativas en hoteles y gastronómicos por la Fiesta del Mate

 

“Cuando hay eventos altamente convocantes como son estos, la gente hace estas salidas y viajes, a los que vienen por dos o tres días, y la ciudad se va a ver con otra dinámica, convulsionada en la zona de la Costanera”, explicó.

 

Asimismo, se refirió a la organización del tránsito y la seguridad en la zona donde se llevará a cabo la Fiesta del Mate y destacó que desde el gremio “están preparados”. En esta línea, dejó entrever que se baraja entre 150.000 y 180.000 personas entre las dos noches. "Ojalá que el tiempo acompañe", auguró.

 

Por otro lado, Cabrera habló sobre la agenda cultural que Paraná ofrece semana a semana, con eventos populares y barriales. “Hacen que Paraná tenga permanentemente convocatoria”, aseguró.

Crecimiento del sector gastronómico en Paraná

 

En otro momento de la entrevista, el secretario de la AEHG se expresó sobre las nuevas propuestas gastronómicas de la capital entrerriana. “Hay nuevos lugares que impulsan personas que se vuelcan a la gastronomía. Son bienvenidas pero también hay que hacer un camino, una trayectoria, para evaluar cómo es cada establecimiento”, señaló.

 

Hacia el final, se dirigió a los turistas e instó: “Vengan, los estamos esperando, están invitados. Este fin de semana tenemos un espectáculo de gran nivel. La van a pasar muy bien y serán muy bien recibidos”.

Temas:

Gastronómicos y hoteleros Turismo Fiesta Nacional del Mate
