“El cariño de la gente es lo que uno se lleva”, afirmó “El Gurí” Martínez en la presentación del TN en Paraná

El Turismo Nacional se prepara para levantar el telón de la temporada 2026 del automovilismo argentino en un fin de semana que promete emociones fuertes, tribunas colmadas y un clima especial para los protagonistas locales.

La ciudad de Paraná vuelve a consolidarse como sede de una competencia nacional de alto nivel. En ese marco, Omar “El Gurí” Martínez dialogó con Elonce durante la presentación realizada en el Parque Urquiza.

El recordado ex piloto se mostró entusiasmado con el inicio del campeonato y destacó la importancia de acompañar al equipo: “Uno siempre está ligado a esto, acompañando al Club de Volantes y al trabajo de toda la comisión, para que se pueda vivir la primera fecha del TN. Esperemos que sea un lindo espectáculo y que la gente se pueda acercar y disfrutar de esta gran carrera”, expresó Martínez.

Expectativas para el automovilismo local

Sobre la confirmación de la fecha del Turismo Carretera, Martínez agregó detalles sobre la agenda y los proyectos futuros del autódromo: “Está confirmada, falta una reunión, pero el objetivo es el TC y todas las categorías provinciales y nacionales. Queremos que el autódromo siga progresando y se continúen realizando obras. Tenemos muchos proyectos por delante”, aseguró.

https://www.youtube.com/watch?v=U7uR8WVcTh0

El piloto hizo hincapié en la cercanía con los fanáticos y el afecto que recibe cada vez que participa de algún evento: “El cariño es lo que uno se lleva”, comentó, destacando la emoción que genera compartir con el público local y visitantes de la región.

Paraná, epicentro de la velocidad

El autódromo local se prepara para recibir a pilotos y equipos de todo el país, en lo que será el inicio de un calendario cargado de expectativas para fanáticos y toda la familia.