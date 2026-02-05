Fanáticos esperan la presentación de Lali en la Fiesta del Mate: "Es una artista mundial"

La Fiesta Nacional del Mate se realizará este viernes y sábado en zona de plaza de las Colectividades, de Paraná. El megaevento convocará a una multitud de vecinos y turistas de distintos puntos del país.

Una de las artistas más esperadas es Lali Espósito. “Este sábado nos encontramos en Paraná”, expresó la actriz y cantante a través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, donde mostró parte de la preparación junto a su banda en una sala de ensayo.

En la capital entrerriana, sus fans la esperan con mucho entusiasmo y expectativa.

“Estamos esperando el regreso de la número uno a la ciudad. No es la primera vez que viene. Hace 10 años que no viene a Paraná. El último concierto que tuvo fue el 12 de marzo del 2016, en el Club Echagüe. En ese entonces era un show más pequeño, porque era el A bailar Tour”, contó a Elonce, Jeremías Duré, fanático de Lali.

Comentó que “más allá de su música, Lali es la representación como mujer empoderada, que no le importa el comentario, el qué dirán, va de frente, eso más me representa a mí. Me gusta como artista, sus canciones y su pensamiento”.

“Hace poco dijo que iba a hacer un tour federal por Argentina y es una oportunidad que tenemos los paranaenses de tener una artista número uno a nivel nacional e internacional”, manifestó.

Recordó que sus canciones “hablan del amor, del compañerismo y la valoración, tanto de mujeres como hombres. Es muy bueno el show, es explosivo, canta muy bien, no hace playback”.

Comentó que este sábado llegará gente de todo el país para verla. “En X hay mucho fanatismo, vienen de Córdoba, del sur, de Buenos Aires, hay colectivos que se están organizando. Es una comunidad muy grande a nivel mundial. Que Paraná sea el epicentro de las conversaciones me pone orgulloso”, resaltó. Elonce.com