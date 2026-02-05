Acuerdan mantenimiento de la red vial rural en Villaguay con comunas y Vialidad provincial

Con el foco puesto en garantizar la transitabilidad y acompañar la actividad agropecuaria, el departamento Villaguay avanza en un esquema de trabajo conjunto entre el gobierno provincial y las comunas rurales para sostener el estado de los caminos.

Durante la mañana de este jueves, el director de Vialidad provincial, Exequiel Donda, mantuvo encuentros con los presidentes comunales de Lucas Norte, Carlos Strumia; Lucas Sur Primera, Andrea Redruello; y Mojones Norte, Hayde Riquelme. En la reunión se delinearon los sectores a intervenir y se estableció un orden de prioridades de acuerdo al uso social, educativo y productivo de cada traza.

Según se informó, se firmarán convenios específicos que permitirán ejecutar tareas de conservación de manera coordinada, con el objetivo de sostener el acceso a establecimientos escolares, centros de salud y zonas donde se concentra el movimiento de la producción.

Los representantes locales coincidieron en destacar la importancia del trabajo conjunto. Señalaron que se trata de “una nueva y muy buena iniciativa que posibilitará mantener en condiciones la transitabilidad de los caminos por donde se saca la producción y tienen un intenso movimiento social”, y celebraron la continuidad de este tipo de instancias de planificación.

Intervenciones en zonas productivas

Además de ese encuentro, el titular del organismo vial también dialogó con vecinos de Mojones Sur para avanzar en futuros convenios y coordinar mejoras sobre el camino San José, un tramo estratégico para el traslado de cargas.

Vialidad se reunió con comunas.

Al término de la reunión, el productor agrícola Pablo Gaischuk explicó la relevancia de esa vía y sostuvo: “La provincia tomó el compromiso de darle continuidad a los trabajos a un camino que tiene 26 kilómetros de extensión por donde sale la producción y tiene un intenso uso social”.

El sector resulta clave para el transporte de mercadería y para la circulación cotidiana de familias que residen en áreas rurales del centro entrerriano.

Tareas ya ejecutadas

Desde Vialidad detallaron que en distintas zonas de Villaguay ya se vienen realizando trabajos de repaso, reposición de material calcáreo, limpieza de banquinas, conformación de cunetas, abovedado, desagües y recambio de alcantarillas.

Las intervenciones alcanzaron distritos como Raíces, Bergara, Lucas Sud Segunda, Lucas Norte, Mojones Norte y Mojones Sur, priorizando puntos donde se ubican escuelas rurales y espacios sanitarios, además de corredores utilizados por la producción ganadera, avícola y agrícola.

De los encuentros también participaron el director de Conservación, Fabián Ocampo; el jefe zonal, Juan Ramírez; y técnicos del área de Municipios, Consorcios y Asesoría Técnica, quienes acompañarán la implementación del plan.