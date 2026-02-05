Atacó con un cuchillo a dos perros de su ex y una de las mascotas murió

Un hombre de 35 años quedó detenido en El Soberbio, Misiones, acusado por daños, maltrato animal y tenencia ilegal de armas de fuego, tras una denuncia radicada por su ex pareja en un paraje de la localidad.

Según la presentación realizada por la denunciante, una mujer de 29 años domiciliada en el paraje Martín Miguel de Güemes, el acusado ingresó al lugar y atacó con un cuchillo a dos perros de su propiedad. Como consecuencia de las lesiones, uno de los animales murió en el lugar, mientras que el segundo sufrió heridas de consideración.

Un médico veterinario que intervino posteriormente certificó que uno de los canes no presentaba signos vitales, en tanto que el otro registraba una hemorragia en la zona de la vena testicular.

El detenido en Misiones

En el marco del procedimiento policial, se secuestró el cuchillo presuntamente utilizado en el ataque y varias armas de fuego: un revólver calibre 32 milímetros, un rifle calibre 22 y una escopeta calibre 16, las cuales fueron entregadas por la denunciante y serían propiedad del acusado.

El sospechoso fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para determinar su situación procesal. (Misiones online)