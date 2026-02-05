Carrozas vandalizadas en Chajarí: “El daño fue con mucho odio y rencor”

La presidenta del Club Ferrocarril de Chajarí, Macarena Chaparro, se refirió a los graves actos de vandalismo que registraron las tres carrozas de la comparsa Fénix, perteneciente a la institución, y que iban a formar parte de la presentación en los Carnavales 2026.

En diálogo con Tal Cual Chajarí, la dirigente explicó que el hecho fue descubierto el lunes, cuando integrantes de la comparsa llegaron al lugar y encontraron las carrozas prácticamente destruidas con pintura. “Lamentablemente nos encontramos en esta situación nuevamente después de lo conocido públicamente”, expresó, en alusión a una estafa sufrida días atrás por la misma comparsa.

Según relató Chaparro, durante la tarde del lunes hubo personas trabajando en el sector hasta alrededor de las 18 horas. Luego, cerca de las 19.30, cuando regresaron para continuar con las tareas, se encontraron con los destrozos. “En ese lapso corto aparentemente entró gente a hacer desastres. Pensamos que no fue una sola persona, por la cantidad de pintura que tiraron y el daño que hicieron”, señaló.

Ante esta situación, la comisión directiva del club resolvió avanzar con la denuncia policial. “La gente de Fénix había trabajado muchísimo para poder sacar las carrozas como querían y encontrarse con esto es muy doloroso”, remarcó la presidenta de la institución.

Chaparro indicó que el club cuenta con cámaras de seguridad, las cuales serán analizadas en el marco de la investigación. Sin embargo, aclaró que hasta el momento no se logró identificar a los responsables. “Había mucho movimiento porque estábamos con las inscripciones de los chicos de infantiles. Revisé las imágenes y no vimos nada que nos llame la atención”, explicó.

Finalmente, manifestó su preocupación y tristeza por lo ocurrido. “Lamentablemente no tenemos indicios de quién o quiénes pudieron haber sido. Evidentemente era alguien que conocía los horarios y sabía dónde las cámaras no toman. El daño se ha hecho con mucho odio y rencor. Esto es tiempo, dinero y la ilusión de toda la gente que estuvo trabajando para salir a desfilar”, concluyó.