Suspenden el ingreso al agua en el Balneario de Valle María por prevención sanitaria

La Municipalidad de Valle María informó que suspenden el ingreso al agua en el Balneario Municipal tras detectarse valores bacteriológicos superiores a los permitidos.
a Municipalidad de Valle María informó que suspenden el ingreso al agua en la zona de playa del Balneario – Camping Municipal, luego de conocerse los resultados de los controles bacteriológicos periódicos realizados sobre el río Paraná. La medida fue adoptada de manera preventiva, con el objetivo de proteger la salud de la población.
Según detallaron desde el Municipio, los análisis de calidad del agua se efectuaron tanto en el Balneario Municipal como en otros sectores aguas arriba del río, en el marco de los monitoreos regulares que se realizan conforme a la Resolución Nº 084/07 de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Entre Ríos. Los resultados indicaron valores superiores a los establecidos para el uso recreativo con contacto directo.
Ante esta situación, las autoridades resolvieron inhabilitar temporalmente las actividades de baño o inmersión en el río, hasta tanto se realicen nuevas mediciones que confirmen que las condiciones sanitarias vuelven a encontrarse dentro de los parámetros permitidos por la normativa provincial vigente.
Medida preventiva para cuidar la salud de la población
Desde la Municipalidad remarcaron que la decisión de suspender el uso recreativo del agua responde estrictamente a criterios preventivos. El objetivo principal es resguardar la salud, especialmente de niñas, niños, personas mayores y personas con mayor sensibilidad frente a posibles contaminantes bacteriológicos presentes en el agua.
Asimismo, aclararon que la restricción es de carácter transitorio y que se continuará con el monitoreo permanente de la calidad del agua del río Paraná. Los controles seguirán realizándose de acuerdo a los protocolos establecidos por la provincia, y los resultados serán evaluados para determinar cuándo se podrá restablecer el ingreso al agua de manera segura.
En este sentido, el Municipio aseguró que la comunidad será informada oportunamente sobre cualquier novedad vinculada a la evolución de los análisis y a la eventual habilitación del uso recreativo del río en el Balneario de Valle María.
El balneario sigue abierto y se esperan nuevos análisis
A pesar de que suspenden el ingreso al agua, el Complejo Balneario – Camping Municipal continúa funcionando con normalidad. Los visitantes y vecinos pueden hacer uso de las instalaciones, espacios verdes, áreas recreativas y servicios del predio, siempre que no impliquen contacto directo con el agua del río.
Desde el gobierno local destacaron que esta decisión busca evitar riesgos innecesarios, sin afectar el disfrute general del espacio público. Además, se informó que ya se encuentran en marcha nuevos análisis bacteriológicos, cuyos resultados serán clave para definir el levantamiento de la restricción.
Finalmente, la Municipalidad de Valle María reiteró su compromiso con la salud pública y el cuidado del ambiente, y recordó que este tipo de medidas forman parte de los protocolos de vigilancia sanitaria establecidos a nivel provincial para aguas recreativas.