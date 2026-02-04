Orrico ofreció $150 millones por las muertes en la ruta 39 y fue rechazado

El abogado Félix Pérez, defensor del ex titular del Instituto Portuario de Entre Ríos, Juan Ruiz Orrico, presentó una propuesta formal para resarcir a las familias de las cuatro víctimas que murieron en el choque ocurrido el 20 de junio de 2024 en la ruta 39. En una Carta Documento, el letrado ofreció $150 millones como reparación del daño moral, una suma que no fue aceptada por ninguno de los familiares.

Orrico, que conducía un auto oficial con 1,59 de alcohol en sangre, invadió el carril contrario y embistió de frente el vehículo en el que viajaban Brian y Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi, todos jóvenes trabajadores de Basavilbaso. El impacto fue fatal: los cuatro murieron en el acto. El hecho generó conmoción en la provincia y puso en el centro del debate el uso de vehículos oficiales y la responsabilidad de funcionarios públicos al volante.

Juicio oral confirmado: la causa sigue su curso

El próximo febrero de 2026, Orrico enfrentará juicio oral por el delito de “Homicidio Culposo Agravado”, en un proceso que se llevará a cabo en Concepción del Uruguay entre el 18 y el 27 de febrero. La audiencia será presidida por el juez Darío Crespo, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, luego de que todos los magistrados del tribunal local se excusaran por vínculos familiares con la esposa del imputado, la jueza María Evangelina Bruzzo, vocal de la Cámara de Casación Penal de Concordia.

Foto: Archivo Elonce.

La causa tomó relevancia política y judicial porque el acusado se desempeñaba como funcionario público y, además, estaba casado con una integrante del Poder Judicial provincial. En ese contexto, la defensa insistió en apartar al querellante particular, Mario Arcusin, pero el recurso fue rechazado por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). El organismo sostuvo que no existía agravio constitucional que justificara la intervención, y ratificó el avance del proceso.

Familiares no aceptaron el pago: “no repara el daño”

Pese a que la oferta de $150 millones se presentó como un gesto de reparación integral del daño moral, las familias de las víctimas no dieron su conformidad. Según fuentes judiciales, la propuesta fue considerada insuficiente y no representa una compensación real frente a la pérdida de cuatro jóvenes trabajadores que se dirigían a sus puestos laborales en el frigorífico Fadel, detalló Entre Ríos Ahora.

La decisión de rechazar la oferta marca un nuevo capítulo en una causa que ya atravesó múltiples instancias judiciales y controversias por el manejo del caso. Ahora, la expectativa se centra en el juicio oral que definirá la responsabilidad penal de Orrico y el peso de la imputación por conducir alcoholizado y provocar un choque fatal con un vehículo oficial.