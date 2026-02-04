Los valores mínimos de empleadas domésticas: cuánto vale la hora de limpieza en febrero 2026 se mantienen sin cambios. Con retiro $3.250,10; sin retiro $3.494,25.
La empleadas domésticas: cuánto vale la hora de limpieza en febrero 2026 muestra que los valores mínimos para el pago por hora y salario mensual se mantienen sin modificaciones respecto de enero, según lo dispuesto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). El rubro de trabajo doméstico es uno de los más extendidos en los hogares argentinos y cuenta con una escala salarial oficial que obliga a los empleadores a respetar estos montos en todo el país.
Para el personal con retiro —quien cumple su jornada y luego regresa a su domicilio— el valor mínimo por hora es de $3.250,10 y el salario mensual asciende a $398.722,14. En tanto, el personal sin retiro, que reside en el lugar donde presta servicios, percibe $3.494,25 por hora y un sueldo mensual de $441.806,54. Estos valores corresponden a montos brutos, sobre los cuales deben aplicarse descuentos y aportes obligatorios establecidos por la normativa vigente.
La diferencia entre ambas modalidades responde, principalmente, a la mayor disponibilidad horaria y responsabilidad que implica vivir en el domicilio del empleador. La CNTCP, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, es la encargada de definir y supervisar estas escalas salariales, que tienen carácter obligatorio tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires como en las provincias.
Tareas generales: qué actividades incluyen y cómo se aplican los montos
Dentro de la categoría de tareas generales se incluyen actividades como la limpieza del hogar, lavado y planchado de ropa, mantenimiento general de la vivienda, elaboración de comidas y el cuidado no terapéutico de personas. Estas funciones pueden desarrollarse bajo distintas modalidades, según la cantidad de horas semanales contratadas y si la trabajadora reside o no en el lugar de trabajo.
En febrero de 2026, los montos fijados por la CNTCP continúan vigentes y deben ser respetados por todos los empleadores. En el caso de jornadas parciales o trabajadoras con menor carga horaria, el salario se calcula en proporción a las horas acordadas, siempre respetando el valor mínimo por hora establecido.
Además del salario, la legislación establece una serie de derechos laborales que deben garantizarse en los vínculos registrados, entre ellos el pago del aguinaldo, las vacaciones anuales, los aportes jubilatorios y la cobertura de obra social. El sueldo debe abonarse antes del cuarto día hábil del mes siguiente al trabajado, según la normativa vigente.