El Premate vibró con la categoría danza rumbo a la Fiesta Nacional del Mate

El Premate volvió a demostrar por qué es una de las instancias más esperadas en la previa de la Fiesta Nacional del Mate. En esta oportunidad, la categoría danza reunió a 15 parejas provenientes de distintos puntos de Entre Ríos, que subieron al escenario para mostrar su arte, mientras el público acompañó con mate en mano y aplausos constantes.

Mientras el jurado deliberaba, las parejas compartieron sus sensaciones tras la presentación. Desde Bovril, bailarinas destacaron la experiencia vivida. “Lo disfruté y la pasé relindo. Fue mi primera competencia. Es una semejante experiencia estar pisando otra vez un escenario de esta magnitud”, expresó Loreley.

Consultados sobre los nervios previos, señalaron: “Ya pasaron, ahora tranquila. Nuestro logro fue ir a bailar al preselectivo de Villaguay y nos llevamos la sorpresa de poder pasar a la final”, afirmó.

Tradición, raíces y nuevas generaciones

El Premate también fue una oportunidad para resaltar el valor cultural de la danza litoraleña. Otro participante contó su vínculo con el baile: “De chiquito lo bailo. No sé cómo explicarlo. Es familia, tradición”. En tanto, la joven sumó una mirada generacional: “No tengo familia que dance esto. Mi hermanito que tiene 6 años va por este mismo camino”.

Sobre el significado de mantener vivas las tradiciones, la bailarina remarcó: “Es muy bueno, ya que vamos perdiendo nuestras raíces, nuestras creencias. No hay que perder el baile, que es una cosa hermosa”.

Se define el certamen premate en la categoría danza

Desde General Ramírez, otra pareja finalista compartió su experiencia. Jennifer y Matías Retamar llegaron tras superar instancias previas y celebraron el recorrido. “Hermoso, la verdad que relindo. Tuvimos la suerte de pasar por la sede de Villaguay y estamos acá representando”, contaron.

El Premate como plataforma cultural

Las parejas coincidieron en destacar el impacto del Premate como espacio de visibilidad. “La posibilidad que dan es excelente, no solo porque también posee una ayuda económica, sino la exposición que ayuda al trabajo de los bailarines”, señalaron. “Todos trabajamos en la danza”.

El público acompañó durante toda la jornada, con familias que se acercaron con sillones, mates y banderas, disfrutando del espectáculo al aire libre. En el cierre de la jornada, se anunció que los resultados definirán qué pareja representará a la categoría danza en el escenario mayor “Luis Pacha Rodríguez” durante la Fiesta Nacional del Mate.