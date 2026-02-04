Una entrerriana fue encontrada sin vida en un río de la Patagonia este miércoles por la mañana, en la zona del río Manso, ubicada al sur de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.

La víctima, de 62 años, había salido de su domicilio el martes alrededor de las 19 con la intención de pescar, en el sector de la Ruta Provincial 83, a la altura del kilómetro 25,5. Al no regresar, su pareja dio aviso a las autoridades, activando un amplio despliegue de rescate, publicó DiarioRíoUruguay.

Según precisaron fuentes policiales de Río Negro, durante la noche se realizaron rastrillajes con apoyo de drones y personal especializado. Las tareas se extendieron hasta cerca de las 4 de la madrugada, cuando debieron suspenderse por las intensas lluvias y condiciones climáticas adversas. Con las primeras luces de este miércoles, alrededor de las 6, el operativo se retomó con baquianos del lugar, personal de la Patrulla de Montaña, Bomberos de Rescate de El Bolsón y efectivos de la Comisaría 12.

A poco de iniciar el rastrillaje, cerca de las 7:55, tras casi dos horas de búsqueda terrestre, el cuerpo de la mujer fue localizado a la vera del río El Manso. Las autoridades confirmaron que se trataba de una ciudadana de Concordia.

Recuerdos y despedidas

Fuentes locales indicaron que la mujer había dejado Concordia poco después de terminar sus estudios secundarios, aunque mantenía contacto con familiares y amistades cercanas. A raíz de su fallecimiento, comenzaron a multiplicarse en las redes sociales mensajes de despedida y condolencias.

Investigación de las causas del deceso

En el lugar del hallazgo trabajó el Gabinete de Criminalística, realizando las pericias correspondientes. Las causas del deceso aún son materia de investigación por parte de la policía provincial. Por el momento, no se han brindado más detalles sobre las circunstancias que llevaron al trágico hecho.

El operativo contó con la coordinación de distintos organismos de rescate y seguridad, demostrando la articulación entre personal especializado y voluntarios locales ante situaciones de emergencia en la Patagonia.