Continúa en terapia intensiva el herido tras choque entre tractor y camioneta en camino rural

Permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital San Martín de Paraná el hombre de 88 años que sufrió graves lesiones como consecuencia de un accidente de tránsito registrado este martes sobre un camino rural que conecta Don Cristóbal con General Ramírez.

De acuerdo al último parte médico al que accedió Elonce, el hombre sufrió contusión bipulmonar y fractura expuesta de tibia y peroné en su pierna derecha, por lo cual, se encuentra sedado en la UTI.

Accidente en camino vecinal (foto Polako Miguel)

Según precisaron desde la comisaría de Villa Aranguren, el siniestro involucró a un tractor John Deere 6615 con tolva y un implemento maicero, que era conducido por un hombre de 58 años, y una camioneta Toyota Hilux en la que viajaban dos ocupantes.

De acuerdo con la información policial, ambas unidades transitaban en el mismo sentido cuando, por causas que aún se investigan, la pick up impactó desde atrás al rodado de mayor porte. A raíz del golpe, el conductor perdió el control y el vehículo terminó recostado sobre uno de sus laterales.

El choque se produjo alrededor de las 12 en un camino rural ubicado frente a una estación de servicio, en una zona de circulación habitual de maquinaria agrícola y utilitarios.

Así quedó la camioneta tras accidente en camino vecinal (foto Polako Miguel)

Tras la colisión, la camioneta quedó volcada a un costado del camino. Personal de emergencia acudió rápidamente al lugar para asistir a los ocupantes, mientras se ordenaba el tránsito en la zona para evitar nuevos riesgos.

El conductor de la camioneta y el tractorista no sufrieron lesiones de mayor consideración; pero sí resultó con heridas de gravedad el adulto mayor que iba como acompañante en la pick up.