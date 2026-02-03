Ruta 12: una conductora intentó sobrepasar a un camión, perdió el control del auto y despistó

La conductora de un vehículo Chevrolet Prisma Joy despistó en la Ruta 12, a la altura del kilómetro 132 en sentido Norte-Sur, al intentar sobrepasar a un camión minutos antes de las 16:45 de este martes.

Según fuentes policiales de Ceibas, el vehículo era conducido por una mujer de 48 años, domiciliada en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, y era acompañada por dos mujeres de 75 y 19 años.

A raíz del accidente las tres ocupantes del rodado resultaron ilesas.

En el lugar intervino personal policial de la Comisaría Ceibas, dependiente de la Jefatura Departamental Islas.

26 víctimas fatales en enero por accidentes en rutas entrerrianas

Enero terminó con un fuerte aumento de víctimas por accidentes de tránsito en Entre Ríos y encendió una señal de alerta para el comienzo del año, en plena temporada de mayor circulación. El balance oficial indicó que hubo 26 fallecidos durante el mes, una cifra que se ubica muy por encima del registro de enero de 2025, cuando se habían contabilizado 13 muertes.

Desde la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía provincial precisaron que, en lo que va del año, se intervino en 42 siniestros con consecuencias graves.

En ese marco, el comisario Diego Passarello detalló a Elonce que se contabilizaron “33 personas con heridas graves, tres con heridas leves y lamentablemente 26 víctimas fatales”, y remarcó que “20 han sido en ruta”, lo que vuelve a poner el foco en los corredores con mayor tránsito.

Rutas con mayor impacto y cambios respecto de 2025

El relevamiento también mostró diferencias en relación con el año pasado. Passarello señaló que “los indicadores del 2025 terminan siendo diferentes a los del 2026” y explicó que, mientras antes se concentraban hechos fatales en la ruta nacional 12, en este inicio de año “la ruta 18 lleva un 40% de víctimas fatales acumuladas”. En el mismo análisis, ubicó detrás a la autovía 14 y a la ruta 136, como trazas con registros relevantes.

Al observar las rutas provinciales, el comisario indicó que la ruta 20 presenta una carga significativa. A la vez, advirtió que el dato más inquietante no es solo la cantidad de muertes, sino la forma en que se agrupan: “Hay una concentración de víctimas en menos accidentes; en cuatro siniestros tuvimos 17 víctimas fatales”, sostuvo.

Qué se repite en los siniestros más graves

Sobre las características de los hechos, Passarello informó que “la colisión entre vehículos termina representando un 60%”, un porcentaje que suele asociarse a impactos frontales y maniobras riesgosas. En ese sentido, enumeró factores que aparecen de manera reiterada: “Esto nos habla de adelantamiento, de exceso de velocidad, de no respetar la cartelería o la prohibición, o también el pintado de las líneas”, explicó.

También se registraron choques contra obstáculos fijos y despistes con consecuencias fatales. El comisario mencionó casos donde “la persona pierde el control del vehículo, impacta sobre un árbol y días después pierde la vida”, al marcar que, aunque sean menos frecuentes que las colisiones, igualmente generan desenlaces graves.