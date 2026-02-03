 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En un camino rural

Accidente entre un tractor y una camioneta deja un herido grave en Aranguren

El impacto ocurrió al mediodía frente a una estación de servicio sobre un camino rural. Una pick up colisionó desde atrás a una maquinaria agrícola y terminó volcada. Dos hombres fueron hospitalizados y uno de ellos presenta politraumatismos.

3 de Febrero de 2026
Accidente en Aranguren.
Accidente en Aranguren.

Un accidente de tránsito ocurrido este martes al mediodía en Aranguren, departamento Nogoyá, dejó como saldo un hombre con lesiones de gravedad tras el choque entre un tractor con implementos agrícolas y una camioneta.

 

El hecho se registró en un camino rural ubicado frente a una estación de servicio, en una zona de circulación habitual de maquinaria y vehículos utilitarios.

 

 

De acuerdo con la información policial, ambas unidades transitaban en el mismo sentido cuando, por causas que aún se investigan, la pick up impactó desde atrás al rodado de mayor porte. A raíz del golpe, el conductor perdió el control y el vehículo terminó recostado sobre uno de sus laterales.

 

Cómo fue el choque

 

Según precisaron desde la Comisaría de Villa Aranguren, el siniestro se produjo alrededor de las 12. El tractor, un John Deere modelo 6615 con tolva y un implemento maicero, era conducido por un hombre de 58 años. Detrás circulaba una Toyota Hilux en la que viajaban dos ocupantes.

 

Accidente en Aranguren.
Accidente en Aranguren.

 

Tras la colisión, la camioneta quedó volcada a un costado del camino. Personal de emergencia acudió rápidamente al lugar para asistir a los ocupantes, mientras se ordenaba el tránsito en la zona para evitar nuevos riesgos.

 

Estado de los ocupantes

 

Ambos hombres que se trasladaban en la pick up fueron derivados para su evaluación médica. El conductor presentó lesiones leves, mientras que el acompañante, de 88 años, sufrió distintos politraumatismos considerados de carácter grave.

 

 

Por ese motivo fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín de Paraná para una atención de mayor complejidad. En tanto, el conductor del tractor no registró heridas.

Temas:

Accidente Aranguren tractor camioneta
