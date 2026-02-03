 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Operativo de la Policía Federal

Cocaína oculta en electrodomésticos: secuestran 13 kilos tras una persecución en Santa Fe

El procedimiento se concretó durante un patrullaje preventivo cuando efectivos federales hallaron dos secarropas arrojados desde un auto en fuga. En su interior había panes compactados con estupefacientes. Dos personas fueron detenidas y el cargamento quedó a disposición de la Justicia Federal.

3 de Febrero de 2026
Droga secuestrada en Santa Fe.
Droga secuestrada en Santa Fe.

Un operativo de rutina terminó derivando en un importante secuestro de droga en la ciudad de Santa Fe. La Policía Federal Argentina incautó más de 13 kilogramos de cocaína que eran transportados ocultos dentro de electrodomésticos, una modalidad que buscaba pasar desapercibida en plena vía pública.

 

 

El hallazgo se produjo durante un patrullaje preventivo del Departamento Federal de Investigaciones, cuando los agentes observaron una persecución en curso protagonizada por personal de la policía provincial contra un automóvil particular. En medio de la maniobra, desde el vehículo en fuga arrojaron dos bultos a la calle, lo que obligó a intervenir para evitar riesgos al tránsito.

 

El hallazgo en plena avenida

 

El procedimiento tuvo lugar sobre avenida de la Constitución, a la altura del Centro de Alto Rendimiento Deportivo. Los efectivos federales detuvieron la marcha del móvil y retiraron los objetos descartados que obstaculizaban la circulación.

 

Al inspeccionarlos, constataron que se trataba de dos secarropas. Para despejar dudas, convocaron al can detector de narcóticos “Zeus”, que marcó la posible presencia de estupefacientes en el interior.

 

Droga secuestrada en Santa Fe.
Droga secuestrada en Santa Fe.

 

Tras la apertura, encontraron seis panes compactados en cada aparato, envueltos con cinta de embalar y film, sumando un total de 12 paquetes. El pesaje posterior confirmó que contenían más de 13 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

 

Intervención judicial y detenidos

 

Con el resultado positivo, los agentes dieron aviso a la Fiscalía Federal Descentralizada de Santa Fe, a cargo del fiscal Gustavo Onel, que dispuso la incautación inmediata de la sustancia.

 

 

Mientras tanto, la policía provincial continuó la persecución del vehículo involucrado y logró interceptarlo metros más adelante. En el procedimiento fueron detenidos un hombre y una mujer mayores de edad, además del secuestro del automóvil utilizado para el traslado.

 

Los electrodomésticos utilizados como escondite, junto con la droga y demás elementos de interés para la causa, quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación Fiscal, en una investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Temas:

droga Santa Fe Policía Federal electrodomésticos
