Detuvieron a un hombre con antecedentes tras ingresar a robar en una casa en Paraná

Un hombre fue detenido en Paraná tras ser sorprendido dentro de una vivienda en remodelación, ubicada en calle Intendente Blanda, donde había ingresado con intenciones de robo. El hecho fue detectado gracias a un aviso recibido por el sistema de emergencias 911.

Elonce dialogó con el comisario Jonathan Brumatti, segundo jefe de la Comisaría Décima, quien explicó cómo se desarrolló el procedimiento. Según relató, personal de recorrida se encontraba realizando controles preventivos en escuelas y paradas de colectivos cuando fue alertado por la central del 911 sobre la presencia de una persona sospechosa en el interior de una casa.

“Al arribar al lugar, se constató que se trataba de una vivienda que estaba en remodelación. Al ingresar, el personal observó a un hombre agazapado detrás de una pared”, indicó el funcionario.

Brumatti detalló que el individuo era conocido en la zona y contaba con numerosos antecedentes por delitos similares. “Fue reconocido de forma inmediata, no se trataba de una persona que estuviera allí por casualidad”, sostuvo.

El hombre ya tenía preparados distintos elementos para llevárselos del domicilio, los cuales fueron secuestrados por el personal policial.

Posteriormente, los efectivos lograron ubicar al dueño de la vivienda, quien confirmó que no había autorizado el ingreso de nadie y que los objetos encontrados listos para ser sustraídos no se encontraban originalmente en ese sector de la casa, reconociéndolos como de su propiedad.

El sospechoso fue detenido en el lugar y trasladado a la División Tribunales, donde quedó a disposición de la Justicia. En tanto, los elementos secuestrados fueron restituidos a su propietario. Elonce.com