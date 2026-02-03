 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Detuvieron a un hombre con antecedentes tras ingresar a robar en una casa en Paraná

El sospechoso fue sorprendido dentro de una vivienda en refacción sobre calle Intendente Blanda. Había preparado varios elementos para llevarse.  

3 de Febrero de 2026
Los elementos estaban listos para ser robados
Los elementos estaban listos para ser robados

El sospechoso fue sorprendido dentro de una vivienda en refacción sobre calle Intendente Blanda. Había preparado varios elementos para llevarse.  

Un hombre fue detenido en Paraná tras ser sorprendido dentro de una vivienda en remodelación, ubicada en calle Intendente Blanda, donde había ingresado con intenciones de robo. El hecho fue detectado gracias a un aviso recibido por el sistema de emergencias 911.

 

Elonce dialogó con el comisario Jonathan Brumatti, segundo jefe de la Comisaría Décima, quien explicó cómo se desarrolló el procedimiento. Según relató, personal de recorrida se encontraba realizando controles preventivos en escuelas y paradas de colectivos cuando fue alertado por la central del 911 sobre la presencia de una persona sospechosa en el interior de una casa.

“Al arribar al lugar, se constató que se trataba de una vivienda que estaba en remodelación. Al ingresar, el personal observó a un hombre agazapado detrás de una pared”, indicó el funcionario.

Brumatti detalló que el individuo era conocido en la zona y contaba con numerosos antecedentes por delitos similares. “Fue reconocido de forma inmediata, no se trataba de una persona que estuviera allí por casualidad”, sostuvo.

 

El hombre ya tenía preparados distintos elementos para llevárselos del domicilio, los cuales fueron secuestrados por el personal policial.

Posteriormente, los efectivos lograron ubicar al dueño de la vivienda, quien confirmó que no había autorizado el ingreso de nadie y que los objetos encontrados listos para ser sustraídos no se encontraban originalmente en ese sector de la casa, reconociéndolos como de su propiedad.

 

El sospechoso fue detenido en el lugar y trasladado a la División Tribunales, donde quedó a disposición de la Justicia. En tanto, los elementos secuestrados fueron restituidos a su propietario. Elonce.com

Temas:

Detenido Paraná Robo Vivienda calle Intendente Blanda policiales
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso