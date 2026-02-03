 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Concordia

Frustraron el contrabando de un cargamento de cigarrillos en Concordia

El procedimiento se realizó durante la madrugada en el acceso al camping La Tortuga Alegre, en Concordia. La Policía incautó mercadería sin aval legal y un teléfono celular, por orden del Juzgado Federal.

3 de Febrero de 2026
Operativo policial en Concordia
Operativo policial en Concordia Foto: Policía de Entre Ríos

Secuestraron un automóvil y una importante cantidad de cigarrillos en un procedimiento preventivo llevado adelante esta madrugada en el camino de acceso al camping La Tortuga Alegre, ubicado en el Perilago de Salto Grande, en Concordia.

 

El despliegue se concretó en el marco de tareas destinadas a la prevención de la pesca indiscriminada y el abigeato en zonas rurales. En ese contexto, los uniformados detuvieron la marcha de un vehículo Renault 11, de color blanco, que era conducido por un hombre de 53 años.

 

Al inspeccionar el rodado, los efectivos constataron la presencia de 20 bultos que contenían 50 cartones de cigarrillos, totalizando 1.000 unidades, además de un teléfono celular marca Motorola modelo G05.

 

Tras la correcta identificación del conductor, se dio intervención al Juzgado Federal en turno. El secretario del organismo, Alan Bergdolf, dispuso el secuestro tanto del vehículo como de la mercadería, quedando ambos a disposición de la Justicia de Concordia.

 

Temas:

Concordia contrabando de cigarrillos
