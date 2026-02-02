Incendio en Bovril: Bomberos de diversas localidades luchan contra el fuego

Eloisa, encargada de la intervención, explicó que el cuartel de Bomberos Voluntarios de Bovril se movilizó rápidamente ante un llamado de la Brigada de Abigeato, quien alertó sobre un foco de incendio en la estancia ex El Durazno, ubicada sobre la ruta 127. Desde el inicio, los bomberos intentaron acceder al lugar por una de las partes internas del campo, pero se encontraron con un terreno muy difícil: un monte sucio y nativo que hace casi dos años no tiene animales, según los puesteros de la zona. Aunque no existía un gran riesgo para los puestos debido a la falta de animales, el fuego se propagó por el monte.

Ante este panorama, los bomberos decidieron rodear la propiedad por la parte externa, donde se encontraban chacras sembradas de soja y maíz, tanto cosechado como por cosechar. "Nos hemos centrado en proteger los bordes de los campos, donde se encontraban animales y cultivos de los vecinos", comentó Eloisa.

Foto: Elonce.

Colaboración de distintos cuerpos de bomberos y brigadas provinciales

Desde ayer, los bomberos voluntarios de Bovril han trabajado con una o dos dotaciones en el lugar, mientras que otras localidades se sumaron al trabajo de contención del fuego. Bomberos de Alcaraz, María Grande y Seguí también se unieron a las tareas. Eloisa destacó que la época actual es complicada, ya que los incendios se presentan simultáneamente en varias zonas. Además, hoy se incorporó la brigada de respuesta ambiental de la provincia de Entre Ríos, que realizó una evaluación y solicitó la intervención de un medio aéreo para sofocar los focos más peligrosos.

Foto: Elonce.

"Los bomberos estamos trabajando juntos, cubriendo los espacios que podemos, pero de manera humana a pie no podemos ingresar a los focos principales del incendio", explicó Eloisa, quien destacó la colaboración de los diferentes cuerpos de bomberos y brigadas provinciales.

Planes para el día siguiente y la llegada del medio aéreo

Foto: Elonce.

Como parte de las acciones para sofocar el fuego, se solicitó un avión de apoyo que llegará mañana para sobrevolar el área y atacar los focos más críticos. La dificultad de acceso al lugar y la magnitud del incendio requieren de un esfuerzo conjunto y la utilización de medios aéreos, ya que el terreno y el fuego no permiten una intervención más directa.