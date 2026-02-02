El guardacostas “Mandubí” atracará en un puerto entrerriano y podrá visitarse esta semana

El Guardacostas GC-43 “Mandubí”, uno de los buques más emblemáticos de la Prefectura Naval Argentina, llegará a Concepción del Uruguay el próximo miércoles y permanecerá hasta el viernes en los muelles 3 y 4 del puerto local.

Durante las tres jornadas habrá visitas guiadas, con entrada libre y gratuita, entre las 17:30 y las 20:30. Las mismas estarán a cargo de los cadetes del instituto de formación, quienes acompañan a los ciudadanos a la cubierta principal, la timonera, los sistemas de comunicación y sectores de la sala de máquinas.

El Mandubí ya pasó por San Pedro, Rosario, Santa Fe y permanece en Villa Constitución. Luego navegará por el río Uruguay hasta arribar a La Histórica.

La llegada del buque escuela a los distintos puertos se enmarca en un viaje de instrucción que permite a los cadetes realizar prácticas de navegación prolongadas.

Características del buque

Con una eslora de 33 metros y un peso de 208 toneladas, el Mandubí cuenta con una sala de máquinas equipada con dos motores MAN de seis cilindros en línea, cada uno con una potencia de 250 HP cada uno.

Además, se refrigeran con el agua del entorno en el que navegan: si están en el mar, utilizan agua salada, y si están en un río, emplean agua dulce del río.

Un puente entre la Prefectura Naval y la sociedad

El “Mandubí” fue construido en 1939 y constituye una pieza histórica contemporánea a la Segunda Guerra Mundial, es considerado uno de los buques escuela más antiguos del país y desde hace décadas cumple funciones formativas, combinando la enseñanza teórica con la experiencia práctica en navegación fluvial.

Desde 1994 recorre de manera ininterrumpida los ríos del litoral argentino, consolidándose como una pieza fundamental en la capacitación de los oficiales de Prefectura.