Invitan a visitar una muestra sobre la expedición del CONICET al fondo del Mar Argentino

Elonce se trasladó hasta Mar del Plata para conocer la propuesta del CONICET en el “Museo Mar”, ubicado en el sector Norte de la localidad costera. Como insignia, la institución tiene un lobo de mar de grandes dimensiones, cubierto con papel de alfajor. Hasta el 15 de febrero se encuentra activa la muestra

“Vidas Submarinas, una actividad para toda la familia y sobre todo de gran interés para los más chicos.

Se trata de una iniciativa relacionada a la expedición del Conicet al fondo del mar argentino en julio y agosto de 2025, emitida por el canal de streaming de la institución de investigación.

Conocemos el "museo mar" de la ciudad de Mar del Plata

En este sentido, la comunicadora del CONICET, Daniela Garanzini, dialogó con Elonce y agradeció a todos los argentinos por “haberse conectado desde sus pantallas y desde sus casas” para ver las expediciones. “Una vez más la ciencia nos acerca”, sostuvo.

"No es un museo de ciencia”, aclaró pero indicó que “la ciencia se mezcla en un encuentro de ciencia, arte y tecnología”. La propuesta es de martes a domingos de 15:00 a 21:00 horas hasta el 15 de febrero.

Museo MAR

“En el museo hay de todo, infografías contadas desde el punto de vista de los organismos del fondo del mar, con toda la información sobre esta expedición, sobre el robot que se utilizó para muestrear, sobre las expediciones anteriores, sobre quiénes fueron las personas que estuvieron investigando”, precisó Garanzini.

Propuestas en el Museo MAR

Una expedición federal

Sobre los investigadores que comandaron la expedición al fondo del mar, la bióloga aseguró que se trató de un grupo “federal” llamado Grupo de Estudios del Fondo del Marino Profundo (GEMPA). En esta línea explicó que está conformado por cuatro marplatenses pero el equipo “es mucho más diverso y extenso”.

Así, señaló que “en ciencia el que sabe de una cosa no sabe necesariamente de otra” por lo que fue necesario convocar especialistas de distintas partes del país para poder realizar la investigación.

Un viaje al fondo del mar para todas las edades

Garanzini explicó que en las instalaciones hay una cámara inmersiva “para entrar ahí un ratito y detener el tiempo, dejar el celular y encontrarnos con las especies más icónicas y con los sonidos del fondo del mar que tanta falta nos hace, en momentos donde todo es apresurado, todo es rápido”.

Las imágenes del streaming del CONICET

En esta línea, aseveró que este stream “nos vino a traer eso, a contemplar y a disfrutar en cámara lenta un poquito”. Además, se exponen las fotografías de los momentos más icónicos de esa transmisión, de los especialistas, del buque, de los organismos que encontraron.

La Estrella Culona, Batatita y Merenguito

Garanzini recordó y enumeró a los ejemplares hallados en el fondo del mar, que generaron una increíble repercusión en Argentina y en el mundo por sus formas, tamaños y colores. Tal es así que una de las estrellas fue bautizada “Estrella Culona” y evocó un parecido a Patricio de Bob Esponja.

La "Estrella Culona" se viralizó en todo el mundo

La bióloga nombró además a “Batatita”, un pepino de mar de color púrpura, “Merenguito”, un crustáceo y “Amarillina”. “Todos ellos se bautizaron amorosamente”, señaló.

Además, la investigadora señaló que hay espacios para disfrutar, sacarse fotos “que necesitamos siempre tener presente para recordar este momento”. Además, indicó que son instalaciones artísticas realizadas por marplatenses y que la gente valora sacarle la foto con la estrella.

Las imágenes del streaming del CONICET

“Nos llena de mucho orgullo porque esta puesta está realizada de manera conjunta por el CONICET Mar de Plata, por el Ministerio de Comunicación Pública de la provincia de Buenos Aires, la subsecretaría de Ciencia, Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires”, especificó.

Otras propuestas para los más chicos

En el lugar también existen talleres para niños de arena quinética para primera infancia y talleres de robótica y arte, “donde el trabajo conjunto nos permite generar un producto artístico colectivo”.

Los más chicos también pueden simular ser científicos y científicas, replicando a los investigadores presentes en el buque que dirigió la expedición. “Cada uno con un rol distinto pueden ir a pescar esa muestra manejando el robot, manejando un brazo robótico y una cajita colectora y recrear esas tareas que son distintas, pero todas necesarias para cumplir con un objetivo común”, subrayó.

Talleres para los niños en el Museo MAR

Una actividad cara a cara con los investigadores

El próximo 27 de enero y el 4 de febrero, especialistas del CONICET, algunos de ellos embarcados en la expedición, responderán preguntas de los asistentes sobre cómo se hace ciencia y cuáles son los elementos que utilizan.

“Lo que estamos buscando es promover las vocaciones científicas, que sigamos teniendo científicos y científicas en nuestro país, con el prestigio que eso siempre ha tenido, y además que no dejemos morir esa curiosidad y esa alegría que nos produjo encontrarnos en comunidad disfrutando de la ciencia, disfrutando del conocimiento”, reconoció.

“Esto hizo un giro total en las aulas y en las casas porque de golpe nos interesaba un montón”, dijo sobre el streaming.

“Como todas las actividades que hacemos siempre desde la ciencia, tratamos de que no tengan costo alguno para que nadie se quede fuera por esa razón. No tiene que ser el acceso una limitante para disfrutar de la ciencia, para compartirla y para replicarla, porque estamos convencidos y convencidas de que si esto que hacemos no tiene público y no hay quien lo disfrute, no tiene sentido”, valoró.

“Esperamos ver a muchos entrerrianos, que sabemos que son muchos. Vienen al museo, lo disfrutan. Es frente al mar, termina el mate, se cruzan, se sacan la foto y nos etiquetan en redes sociales”, detalló.

De este modo convocó a las personas a visitar la ciudad de la costa y afirmó que “Mar del Plata sigue siendo un clásico del turismo y apostamos a eso”.