La película del fondo del mar: en el streaming del Conicet hallaron un VHS

La nueva expedición del Conicet, en colaboración con la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Schmidt Ocean Institute, sorprendió con un hallazgo inesperado en el fondo del Mar Argentino: un cassette VHS intacto a 2.640 metros de profundidad, acompañado por una estrella de mar adherida a su superficie.

El descubrimiento se produjo hace unos días, durante la transmisión en vivo. Los científicos no ocultaron su asombro y aprovecharon el momento para reflexionar sobre la durabilidad del plástico y la persistencia de los desechos humanos en el mar.

“Es muy raro, aparte está intacto, es increíble. Eso demuestra la durabilidad que tiene el plástico, pasan los años y siguen intactos”, expresó una investigadora durante la emisión.

Aunque el VHS no parecía tan antiguo —pues no estaba colonizado por otros organismos—, su presencia en el lecho marino se convirtió en un símbolo inquietante de la huella humana en ecosistemas remotos.

El momento del hallazgo

Otros hallazgos de la nueva expedición del Conicet

El streaming también permitió observar la presencia de un pulpo dumbo, nombre común que agrupa a varias especies del género Grimpoteuthis. Estos cefalópodos habitan océanos templados y fríos de todo el mundo, entre los 1000 y los 4000 metros de profundidad. En el Atlántico Sudoccidental existen registros del género en zonas profundas del Mar Argentino.

A diferencia de otros pulpos, el dumbo se desplaza suavemente gracias al movimiento de sus aletas laterales, una estrategia que reduce el gasto energético en ambientes donde el alimento es escaso. Se alimenta de pequeños invertebrados bentónicos que captura enteros.

La araña marina

Una de las escenas más impactantes registradas por el ROV SUBastian fue protagonizada por una araña marina mientras comía un pepino de mar suspendido bajo su cuerpo. Se trata de un ejemplar del género Colossendeis, uno de los pocos grupos de esta especia presentes en el Atlántico argentino.

Estos arácnidos se distribuyen principalmente en mares fríos del hemisferio sur y fueron documentados en el talud continental y en ambientes profundos asociados a esponjas y corales de aguas frías. Presentan cuerpos muy pequeños en relación con sus patas extremadamente largas y se alimentan de invertebrados. Un rasgo distintivo es que los machos transportan los huevos de sus crías adheridos a sus patas.

La expedición ya generó múltiples momentos virales, como la aparición de una nueva “estrella culona”, aunque sin los glúteos tan marcados, una especie poco conocida que capturó la atención en redes sociales y medios.

El hallazgo del VHS se suma a esta lista, mostrando cómo la transmisión en vivo no solo tiene impacto científico, sino también divulgativo, acercando la oceanografía y las ciencias del mar a la sociedad en un formato accesible y participativo.

La expedición “Vida en los extremos”

Desde el 14 de diciembre de 2025 y hasta el 10 de enero de 2026, la campaña científica “Vida en los extremos” se desarrolla a bordo del buque de investigación RV Falkor (too).

El objetivo principal es estudiar ecosistemas marinos sostenidos por filtraciones de gas metano, donde organismos adaptados a la alta presión, baja temperatura y ausencia de luz sobreviven gracias a la quimiosíntesis.

La tecnología avanzada del vehículo submarino SuBastian permite explorar zonas a miles de metros de profundidad, capturando imágenes y datos inéditos.