Empleado municipal encontró un sobre con dólares y lo devolvió a su dueño

Un empleado municipal de Alicia, en Córdoba, encontró un sobre con dólares mientras trabajaba y logró devolverlo a su dueño. El propietario destacó el gesto y agradeció públicamente su honestidad.
Un empleado municipal devolvió un sobre con dólares que había sido extraviado en Alicia, una pequeña ciudad de la provincia de Córdoba. El dinero fue hallado mientras el trabajador realizaba sus tareas habituales y posteriormente fue restituido en su totalidad a su dueño.
El propietario del sobre, Horacio Marshall Pérez, había denunciado la pérdida y realizado un pedido de ayuda en redes sociales para intentar recuperar el dinero.
Finalmente, gracias a la intervención del trabajador municipal Sergio Moreyra, el sobre volvió intacto a manos de su propietario, publicó ElDoce.
Cómo ocurrió el hallazgo
El dinero fue encontrado cerca del mediodía, cuando Moreyra realizaba tareas de recolección de ramas en la vía pública. Durante su recorrido detectó un sobre de papel madera y al revisarlo constató que contenía billetes de la moneda estadounidense por una suma cercana al millón de pesos. Ante esta situación, el trabajador decidió iniciar gestiones para localizar al dueño del dinero.
La búsqueda del propietario
Mientras tanto, Marshall Pérez había publicado un mensaje en Facebook solicitando colaboración para encontrar el sobre perdido. “Llamado a la solidaridad: se extravió un sobre de papel madera con dólares. Se cayó en la calle y es de una persona que lo necesita urgente”, escribió en la red social.
Posteriormente, también aclaró que el dinero había sido denunciado ante la Policía con la numeración correspondiente, por lo que prácticamente no tendría valor para quien lo encontrara.
Un gesto destacado
Poco después de ver la publicación, Moreyra logró comunicarse con el propietario y coordinar la devolución del dinero.
Tras recuperarlo, Marshall Pérez agradeció públicamente el gesto del trabajador municipal y destacó su actitud.
“Hay personas buenas por naturaleza como este señor Sergio Moreyra, empleado municipal que encontró el sobre y lo devolvió inmediatamente. Este mundo necesita muchos como él”, escribió.
La historia también fue valorada por la familia del trabajador. “Para nosotros es un orgullo”, expresó Nahuel, hijo de Moreyra, al referirse a la decisión de su padre.