REDACCIÓN ELONCE
Investigadoras del Conicet y la UBA iniciaron la expedición “Vida en los extremos” en el Mar Argentino, a bordo del buque Falkor (too). Los objetivos de la campaña, su impacto ambiental y cómo seguir las exploraciones en streaming hasta el 10 de enero.
“Vida en los extremos”, la nueva expedición del Conicet en el Mar Argentino que se puede ver en vivo. Un equipo de científicos argentinos dio inicio a una nueva expedición oceanográfica en el Mar Argentino con el objetivo de estudiar ecosistemas extremos que se desarrollan en las profundidades del océano. La campaña, denominada “Vida en los extremos”, comenzó este domingo y se extenderá hasta el próximo 10 de enero, a bordo del buque de investigación R/V Falkor (too), perteneciente al Schmidt Ocean Institute.
La investigación es liderada por especialistas del Conicet y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y se centra en el análisis de comunidades biológicas que se alimentan de filtraciones de gas metano provenientes del fondo marino. Se trata de ambientes extremos, ubicados a miles de metros de profundidad, donde no llega la luz solar y la vida se sostiene a partir de procesos químicos.
Ciencia en tiempo real y acceso abierto al público
Uno de los aspectos más destacados de la expedición científica en el Mar Argentino es que puede seguirse en vivo a través de streaming. Gracias al apoyo del Schmidt Ocean Institute, las exploraciones se transmiten en tiempo real mediante el uso del robot submarino ROV SuBastian, equipado con cámaras de alta definición y tecnología de última generación.
Este vehículo operado remotamente permite observar con gran detalle el fondo oceánico y las especies que habitan en estos ecosistemas extremos. Además, el público puede interactuar durante las transmisiones enviando preguntas y comentarios, que el equipo científico intenta leer y responder a lo largo de la campaña.
Qué investigan los científicos en las profundidades
El objetivo central de “Vida en los extremos” es estudiar las denominadas filtraciones frías de metano, que emergen desde los sedimentos del talud continental argentino y dan origen a ecosistemas quimiosintéticos únicos. En estos ambientes, microorganismos y pequeños animales obtienen energía a partir de reacciones químicas inorgánicas, en un proceso conocido como quimiosíntesis.
La expedición está encabezada por la bióloga María Emilia Bravo, investigadora del Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGeBA, Conicet–UBA), y reúne a especialistas en biología de aguas profundas, ecología, evolución, química marina, oceanografía física y geología.
Durante la campaña, los científicos buscarán determinar si el metano cumple un rol transversal en el modelado de las características biológicas, físicas y químicas de estos ecosistemas, tanto en zonas donde ya se identificaron comunidades quimiosintéticas como en sectores del talud continental que aún permanecen poco explorados.
Ecosistemas extremos y su impacto en el clima
Los ecosistemas quimiosintéticos no solo representan un desafío científico por sus condiciones extremas, sino que también cumplen un rol clave en la regulación ambiental del planeta. Según estimaciones científicas, estos organismos pueden consumir y atrapar hasta el 80% del metano que emana del fondo marino, evitando que este potente gas de efecto invernadero llegue a la atmósfera.
Comprender cómo funcionan estos sistemas resulta fundamental para evaluar el impacto del cambio climático y para diseñar estrategias de gestión ambiental vinculadas a los océanos profundos. En ese sentido, la expedición científica en el Mar Argentino aporta información estratégica para la ciencia global.
Además, estos ambientes extremos actúan como sumideros de microplásticos, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre el destino de estos contaminantes en el océano profundo y su impacto en la fauna bentónica, integrada por gusanos tubícolas, almejas, mejillones, bacterias especializadas y corales de aguas frías.
Un antecedente exitoso de divulgación científica
La transmisión en vivo de “Vida en los extremos” se inscribe en una experiencia reciente que tuvo un fuerte impacto público. Durante 2025, el streaming de la campaña científica “Talud Continental IV”, realizada también por el Conicet, obtuvo el Martín Fierro de Oro de Streaming, además del premio a Mejor Transmisión Especial.
Aquella cobertura, realizada desde el Cañón de Mar del Plata a más de 3.900 metros de profundidad, alcanzó picos de más de 50 mil espectadores en vivo y logró superar en audiencia a señales de televisión tradicionales, consolidando un nuevo formato de divulgación científica en tiempo real.
Con esta nueva expedición científica en el Mar Argentino, la ciencia argentina vuelve a apostar por la exploración de frontera, la tecnología de punta y la apertura del conocimiento, mostrando cómo los procesos que ocurren en las profundidades del océano tienen un impacto directo en el clima y en la vida del planeta. (Con información de La Voz)