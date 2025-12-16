Cuánto cuesta alquilar un departamento en Mar del Plata en enero 2026: opciones y valores

Mar del Plata fue nuevamente uno de los destinos turísticos más buscados por los argentinos de cara a la temporada de verano, especialmente para enero de 2026.

La ciudad ofreció una amplia variedad de propuestas que combinaron playas extensas, una destacada oferta gastronómica, espectáculos teatrales y una intensa vida nocturna, lo que la convirtió en una opción atractiva para familias, parejas y grupos de amigos.

Mar del Plata se prepara para la temporada de verano 2025-2026.

En ese contexto, se conocieron los valores de referencia para quienes evaluaron alquilar un departamento en Mar del Plata durante enero de 2026. A partir de un relevamiento realizado en plataformas de alquiler temporario, se analizaron opciones para una estadía de siete noches, del 12 al 19 de enero, uno de los períodos de mayor demanda del verano.

Este alojamiento está en la zona de Güemes, cerca de Playa Grande. (Imagen: Airbnb).

Entre las alternativas más accesibles apareció un monoambiente para dos personas, ubicado a 200 metros del mar y del paseo Aldrey, y a 400 metros del centro comercial Güemes.

El alojamiento, pensado para quienes priorizaron la ubicación y la tranquilidad, tuvo un costo de USD 213 por siete noches.

La zona se caracterizó por su cercanía a restaurantes, bares, espacios culturales y locales comerciales, lo que permitió a los visitantes desplazarse a pie por gran parte de la ciudad.

Departamento en el barrio de La Perla. (Imagen: Airbnb).

Otra opción relevada fue un departamento situado a una cuadra del mar, en el tradicional barrio La Perla. El alojamiento estuvo preparado para tres huéspedes, con un dormitorio, tres camas y un baño. Por su ubicación, permitió acceder caminando a distintos puntos turísticos y a una variada oferta cultural y gastronómica.

El valor de este alquiler alcanzó los USD 507 por siete noches, posicionándose como una alternativa intermedia para quienes buscaron mayor comodidad.

Hoteles en Mar del Plata: tarifas para enero

Además de los departamentos, los hoteles continuaron siendo una opción elegida por muchos turistas. Entre las alternativas disponibles, el Hotel Luis III se destacó por su ubicación céntrica, a 400 metros de playa Bristol y a 800 metros del Casino del Mar. El establecimiento ofreció habitaciones con televisión por cable, balcón privado y servicio de desayuno, además de bar y cercanía a la peatonal San Martín.

El Hotel Luis III queda cerca de playa Bristol, en Mar del Plata.

(Imagen: Booking).

Según los valores informados, una habitación doble tuvo un costo de $579.949, a lo que se sumaron $121.789 en concepto de impuestos y otros cargos. Estos precios reflejaron el impacto de la alta demanda turística durante el mes de enero y la importancia de planificar con anticipación las vacaciones de verano en Mar del Plata. (Con información de Uno Mendoza)