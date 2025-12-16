Presentaron el 51º Festival Nacional del Chamamé de Federal

REDACCIÓN ELONCE
Se realizó el lanzamiento del 51º Festival Nacional del Chamamé de Federal, que se realizará del 31 de enero al 8 de febrero de 2026. "Se vive la fiesta, el chamamé, la gente baila, se encuentra, comparte la comida, comparte el mate, se sienta en ronda", dijo la intendenta de la localidad a Elonce.
Se realizó el lanzamiento del 51º Festival Nacional del Chamamé de Federal. En la presentación del tradicional evento estuvieron presentes Julián Stopello, Secretario de Cultura de la provincia, y la intendenta de Federal, Alicia Oviedo, quienes compartieron todos los detalles de lo que será esta nueva edición, que se desarrollará del 31 de enero al 8 de febrero de 2026.
Stopello destacó la relevancia del festival para Entre Ríos. “El festival es de chamamé, realmente un orgullo para los entrerrianos. Tiene que ver con la cultura, con la identidad, pero también es una herramienta turística, de producción y una posibilidad para muchos artistas entrerrianos. Estábamos viendo la grilla con Alicia y la verdad es que es representativo de toda la provincia. Hay también presencia de la chamarrita, que es muy importante porque es otra marca de identidad entrerriana”, dijo a Elonce.
Además, mencionó que en el marco del festival se entregará la declaración como “patrimonio cultural” al Festival Nacional del Chamamé y también como “patrimonio arquitectónico” a la Ex Estación del Ferrocarril de Federal.
Alicia Oviedo, intendenta de Federal, dio más detalles sobre las fechas y las actividades que conformarán el programa del festival. “Comienza el 31 de enero y termina el 8 de febrero porque hay distintas actividades. El 31 de enero y 1 de febrero son bailantas nocturnas. Luego 2, 3 y 4 de febrero son Peñas. El 5 de febrero es el final del certamen Nuevos Valores, la final ya con varios artistas en el escenario mayor. Luego 6, 7 y 8 de febrero hay bailantas diurnas en el predio de cancha Unión y por la noche en el escenario mayor el desarrollo del festival mayor, que es para nosotros la presentación de los grupos que caracterizan a las distintas vertientes del género chamamecero. También a los músicos de chamarrita, que hay uno por noche, porque es nuestra música entrerriana”.
La intendenta recordó lo especial que es el festival para los vecinos de Federal y destacó cómo los visitantes pueden disfrutar de la fiesta en diferentes modalidades. “La gente, a veces cuando piensa en el Festival del Chamamé y piensa en que hay nueve noches y días, porque en realidad son 12 los eventos en esos 9 días, se pregunta si se escucha chamamé todo el tiempo. Sí, se escucha chamamé todo el tiempo. El tema es que hay distintas vertientes de chamamé y además se vive la fiesta, se vive chamamé, la gente baila, se encuentra, comparte la comida, comparte el mate, se sienta en ronda. Hay gente que baila, da la espalda al escenario, pero está en ronda con sus amigos, escuchando y disfrutando”.
Por eso, invitó a todos a vivirlo: “Hay que ir, porque hay que vivirlo, es vivir este evento cultural que para nosotros es extraordinario. Convoca a turistas y hace que nos encontremos gente de todo el país, de los países vecinos. El año pasado estuvo una chica de Francia que decía que nunca se había imaginado que algo así podía existir”.
En cuanto a las entradas, Flavio, Secretario de Cultura de Federal, dio detalles de cómo se podrá acceder: “Nosotros en este momento tenemos a la venta el bono residente, que incluye a todos los habitantes del departamento Federal, y prontamente estarán saliendo por todas las plataformas digitales y los medios de prensa el anuncio de las anticipadas para el festival. Nosotros hasta el 10 de enero ofrecemos el bono residente, que está a $30.000 para todas las noches, pero a partir del 11 este va a ser comunicar el valor de las anticipadas que van a estar a disposición de todos los turistas que nos quieran acompañar. En la página oficial de nuestro festival van a poder adquirir toda la información”.
Asimismo, la intendenta dijo que la ciudad ha mejorado sus opciones de alojamiento: “Federal ha sumado hoteles en este último tiempo, así que tenemos plazas hoteleras, pero además muchos vecinos de Federal ponen al servicio sus domicilios. Y por otro lado, hay mucha gente que prefiere alojarse en el camping municipal, que tiene todas las comodidades, y eso es otra fiesta. Hay gente que se va antes de que comience la fiesta y se queda luego porque viven de otra manera el festival. Tal es así que hay gente que va y está solo en el camping, en un evento que se organizan tipo peñas así de vecinos de campamento, y funciona de esa manera. Hay gente que no llega nunca al escenario mayor porque está ahí nomás en el camping y tiene su fiesta ahí”.
También destacó la estructura del festival: “Cerca del camping está la cancha Unión donde se realizan las bailantas, que algunas son diurnas y otras nocturnas, entonces la gente tiene dos lugares de fiesta plena. Las bailantas diurnas y nocturnas, y las peñas, son totalmente gratuitas. Cuando decimos que nuestro Festival del Chamamé es un evento de corte netamente popular, se refleja en esto. Son 12 noches o dos eventos festivos vinculados con el género chamamecero y de ellos solamente se paga entrada tres noches: viernes, sábado y domingo, en este caso, 6, 7 y 8 de febrero. El jueves 5, que este año hacemos la final del certamen Nuevos Valores, tiene costo la entrada, pero es mínimo. Es gratis para quienes compran el bono residentes. Es gratis para jubilados y pensionados, para quienes tienen carnet de discapacidad y acompañantes, como así también niños de 0 a 16 años”.
En cuanto al número de artistas por noche, explicó: “son 13 o 14 artistas por noche. La noche comienza a las 22 y que termina cuando sale el sol. Y algunos días quedan con el sol arriba porque los bailarines piden al último grupo que está actuando en el escenario que continúe. Así que hasta que el sonidista apaga el botoncito, hasta ahí la gente sigue bailando”. Elonce.com