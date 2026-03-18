Equinoccio de otoño: cuándo comienza la nueva estación en Argentina

El equinoccio de otoño marcará el inicio oficial de la nueva estación en la Argentina, poniendo fin al verano y dando paso a un período caracterizado por temperaturas más templadas y cambios visibles en la naturaleza. Este fenómeno astronómico ocurre cada año en marzo y define el comienzo del otoño en todo el hemisferio sur.

Durante esta época, se observa una transición gradual en el clima, con días que comienzan a acortarse y noches que se vuelven más largas. Además, es habitual que los árboles cambien el color de sus hojas, pasando del verde a tonalidades amarillas, anaranjadas y rojizas.

De acuerdo con el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el equinoccio de otoño en 2026 tendrá lugar el 20 de marzo a las 11:46, según la Hora Oficial Argentina. A partir de ese momento, se dará inicio formal a la estación que se extenderá hasta el 21 de junio, cuando comience el invierno.

Qué es el equinoccio y por qué marca el cambio de estación

El equinoccio de otoño es un evento astronómico que ocurre cuando el Sol se ubica exactamente sobre la línea del ecuador terrestre. En ese instante, los rayos solares inciden de manera perpendicular sobre el planeta, generando un fenómeno particular: el día y la noche tienen prácticamente la misma duración en todo el mundo.

De hecho, el término “equinoccio” proviene del latín y significa “noche igual”, en referencia a este equilibrio entre horas de luz y de oscuridad. Este fenómeno sucede dos veces al año: en marzo y en septiembre.

Foto: La Nación.

Mientras en el hemisferio sur el equinoccio de otoño da inicio a esta estación, en el hemisferio norte ocurre lo contrario, ya que marca el comienzo de la primavera. Este comportamiento inverso se repite en el segundo equinoccio del año.

Diferencias con el solsticio y características del fenómeno

A diferencia del equinoccio de otoño, el solsticio es otro evento astronómico que también define cambios de estación, pero con características distintas. En este caso, el Sol alcanza su máxima distancia respecto del ecuador terrestre.

Esto provoca que se registren los días más largos o más cortos del año, dependiendo del hemisferio y de la época. Por ejemplo, en junio ocurre el solsticio de invierno en el hemisferio sur, mientras que en diciembre se produce el de verano.

En cambio, durante el equinoccio, la línea que separa el día y la noche —conocida como terminador— atraviesa los polos del planeta, generando una distribución casi exacta de luz y sombra en todos los puntos de la Tierra, según informó La Nación.

Un cambio estacional con impacto en la vida cotidiana

El inicio del equinoccio de otoño no solo tiene relevancia desde el punto de vista astronómico, sino también en la vida cotidiana de las personas. La modificación en las horas de luz y las temperaturas influye en hábitos, actividades y hasta en la producción agrícola.

En el ámbito productivo, por ejemplo, esta estación coincide con etapas clave de cosecha y planificación, mientras que en lo social suele marcar el regreso a rutinas más estables tras el verano.