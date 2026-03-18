Misiones: hallaron muerta en un micro a una docente y actriz reconocida en el ámbito de la cultura

Una docente y activista cultural de Misiones fue encontrada sin vida en un micro que viajaba desde Buenos Aires a Posadas.
Una mujer de 55 años fue hallada sin vida en el asiento de un micro de larga distancia que había partido desde Buenos Aires hacia Posadas, generando conmoción en la provincia de Misiones. El hecho ocurrió este miércoles por la mañana, alrededor de las 9:20, cuando la unidad de la empresa Vía Bariloche arribó a la Terminal de Ómnibus de Posadas, sobre la avenida Quaranta.
El chofer del vehículo detectó la situación al intentar despertar a la pasajera y notar que no respondía. Inmediatamente se dieron aviso a las autoridades locales, quienes constataron el fallecimiento.
Identidad de la víctima y su legado cultural
La mujer fue identificada como Mariana Pizarro, una destacada docente, actriz y activista cultural de Misiones. Además, se desempeñaba como coordinadora de la Regional Oberá del Programa Teatro de la Universidad Nacional de Misiones, contribuyendo activamente a la formación artística y cultural de la región.
Mariana desarrolló una destacada trayectoria en los ámbitos artístico, gremial y social. Fue actriz, investigadora, autora y docente, profundamente comprometida con la educación popular, los Derechos Humanos y la defensa de los derechos de las mujeres y diversidades. Su labor incluyó intervenciones artísticas en el espacio público y una activa participación en instancias de formación y reflexión.
Tuvo un rol fundamental en la creación y consolidación de la Delegación Misiones en 2012, donde se desempeñó como Delegada Gremial.
Se formó como actriz en la Escuela Nacional de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires.
Entre sus maestras y maestros de actuación se encuentran Inda Ledesma e Iván Moschner. Su labor artística en teatro incluye numerosos trabajos como actriz, directora y autora. En México, fundó y dirigió el Teatro Escuela Abierta A.C. y en Estados Unidos se desempeñó en programas de educación social y comunitaria. Además, fue Profesora y Licenciada en Educación por la Universidad Nacional de Misiones, y coordinó el Programa Teatro de la Universidad Nacional de Oberá.
Reacciones y seguimiento del caso
El hecho generó impacto entre la comunidad educativa y cultural de Misiones, quienes recuerdan a Pizarro por su compromiso y entusiasmo. Las autoridades sanitarias y policiales locales llevaron adelante los procedimientos correspondientes para determinar las causas del fallecimiento, aunque desde un primer momento se manejó como un deceso súbito.
La Universidad Nacional de Misiones y diversos colectivos culturales expresaron su dolor y enviaron condolencias a la familia y seres queridos de Mariana, resaltando su contribución a la cultura provincial.