Evalúan la salida de Manuel Adorni del Gobierno tras el polémico viaje con su esposa

Manuel Adorni quedó en el centro de la polémica y en Casa Rosada analizan su continuidad tras cuestionamientos por viajes y posibles conflictos.
La situación de Manuel Adorni dentro del Gobierno nacional atraviesa un momento de fuerte incertidumbre, luego de que en Casa Rosada comenzaran a evaluar su continuidad como jefe de Gabinete. Las dudas surgen en medio de cuestionamientos públicos por viajes oficiales y situaciones personales que generaron rechazo social.
Según trascendió de fuentes oficiales, el propio funcionario estaría analizando dar un paso al costado, preocupado por el impacto negativo que provocaron episodios recientes, como su viaje a Nueva York acompañado por su esposa en una comitiva oficial y el traslado de su familia a Punta del Este en un avión privado.
El malestar no solo se instaló en la opinión pública, sino también dentro del entorno presidencial, donde reconocen que “lo mal que cayó en la sociedad el tema Adorni” encendió señales de alerta en un contexto económico complejo.
Investigaciones y desgaste político
A la polémica por los viajes se suman posibles investigaciones que podrían complicar aún más la situación de Manuel Adorni. Versiones indican que la consultora de su esposa, Bettina Angeletti, tendría vínculos con empresas que mantienen relaciones comerciales con el Estado.
En ese marco, la diputada Marcela Pagano ya presentó una denuncia judicial, mientras crecen las especulaciones sobre la aparición de nuevas revelaciones vinculadas a propiedades en distintas localidades bonaerenses.
Este escenario impacta directamente en uno de los pilares discursivos del oficialismo: la lucha contra la corrupción. Adorni, como uno de los principales voceros de esa línea, queda particularmente expuesto frente a estas sospechas.
Contexto económico y sensibilidad social
El análisis dentro del Gobierno también contempla el contexto económico actual, que agrava la repercusión de este tipo de situaciones. Datos recientes indican que la desocupación alcanzó el 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, lo que representa un aumento respecto al año anterior.
Además, otros indicadores reflejan dificultades crecientes, como el aumento de la morosidad en créditos, que supera el 10% en el sistema bancario y llega hasta el 50% en sectores como la venta de electrodomésticos.
En este escenario, analistas políticos advierten que la tolerancia social frente a posibles irregularidades se reduce considerablemente, incrementando la presión sobre los funcionarios cuestionados.
Dificultades para encontrar un reemplazo
En caso de concretarse la salida de Manuel Adorni, en Casa Rosada reconocen que no será sencillo encontrar un reemplazante. Entre los nombres que circulan aparece Martín Menem, actual titular de la Cámara de Diputados, aunque su posible traslado genera resistencias internas, según información de Ámbito.
Otra alternativa es Diego Santilli, quien cuenta con buen diálogo político y respaldo dentro del oficialismo, mientras que también se menciona al canciller Pablo Quirno, aunque su eventual cambio de funciones genera dudas por el contexto internacional.