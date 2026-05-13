El Senado entrerriano trató proyectos sobre deporte, cultura y universidades

La Cámara de Senadores de Entre Ríos celebró su sexta sesión ordinaria con el ingreso de iniciativas vinculadas al deporte, educación, cultura y financiamiento universitario.
La Sexta Sesión Ordinaria del Senado de Entre Ríos reunió este miércoles a 16 legisladores provinciales y estuvo marcada por el ingreso de proyectos vinculados al deporte, la educación, la cultura y el financiamiento universitario. Durante la jornada parlamentaria se aprobaron declaraciones, comunicaciones y sanciones legislativas relacionadas con distintas actividades sociales, educativas y productivas de la provincia.
La sesión comenzó con el izamiento del pabellón nacional a cargo del senador Jaime Benedetti y de la bandera de Entre Ríos por parte del senador Marcelo Berthet.
Entre los temas destacados ingresó el proyecto de ley impulsado por la senadora Claudia Silva para declarar al softbol como deporte provincial en todo el territorio entrerriano. La iniciativa fue girada a la Comisión de Mercosur, Turismo y Deportes para su tratamiento legislativo.
Proyectos deportivos y financiamiento universitario
También tomó estado parlamentario un proyecto presentado por el senador Gustavo Vergara junto a otros legisladores oficialistas, mediante el cual se busca modificar artículos de la Ley N.º 11.240 sobre mecenazgo deportivo y promoción de actividades deportivas en Entre Ríos.
Durante el tratamiento de proyectos por fuera de lista, el senador Rubén Dal Molín solicitó el ingreso de una iniciativa vinculada a modificaciones de artículos de la Ley N.º 10.027. A su vez, Berthet pidió el ingreso y reserva en Secretaría de un proyecto de comunicación del bloque Más para Entre Ríos referido al reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Ese proyecto finalmente fue aprobado durante la sesión. La Cámara expresó así su acompañamiento al reclamo por mayores recursos para las universidades nacionales, en un contexto de debate nacional sobre el financiamiento del sistema universitario público.
Declaraciones de interés legislativo
Durante la jornada también se aprobaron diversos proyectos de declaración sobre tablas. Entre ellos, se destacó la declaración de interés del Encuentro Interprovincial 2026 de la Región IV de LALCEC que se realizará en Concordia. La iniciativa fue presentada por la senadora Gloria Cozzi.
Asimismo, el Senado expresó beneplácito por el 51° aniversario de la Escuela de Educación Integral N.º 9 “Dr. Luis Agote” de San Salvador y declaró de interés legislativo la cuarta edición del “Congreso de Jóvenes Direccionados”, organizado por la entidad religiosa “Casa Apostólica Nuevo Caminar” en Concepción del Uruguay.
Otro de los proyectos aprobados declaró de interés legislativo la conmemoración del Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera, celebrada cada 28 de mayo en homenaje a la educadora argentina Rosario Vera Peñaloza.
Actividades académicas y culturales
La Cámara alta también declaró de interés distintas actividades académicas, judiciales y culturales impulsadas en Entre Ríos. Entre ellas, las jornadas organizadas por la Fundación Universitaria del Río de la Plata y el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previstas para mayo en la provincia.
Además, se reconoció el proyecto “Teatro para Sanar: Hagamos la diferencia”, orientado al bienestar emocional y la salud mental mediante actividades teatrales destinadas a adolescentes, jóvenes y adultos.
También se aprobó la declaración de interés legislativo, científico y académico del IX Congreso Argentino de Cuaternario y Geomorfología, que se desarrollará en Diamante con participación de investigadores del CONICET, UADER y el CICYTTP.
Leyes sancionadas durante la sesión
En el orden del día se aprobaron varios proyectos de ley en revisión provenientes de la Cámara de Diputados. Entre ellos, la institución del 19 de mayo como “Día de la Cultura Chaná” en Entre Ríos.
Asimismo, el Senado sancionó iniciativas que declaran ciudadanos ilustres de la provincia al preparador físico de Los Pumas Seven, Juan Martín Galarraga Rossi, al deportista Rodrigo Fernando López y a la cineasta Celina Murga.
También se aprobó la adhesión provincial al Día Nacional del Ecoturismo y la declaración como patrimonio histórico y arquitectónico del casco de la estancia “La Florida”, ubicada en el departamento Federación.
Homenajes y reconocimiento a sectores productivos
En el tramo de homenajes, el senador Víctor Sanzberro recordó el 216° aniversario de la fundación de Victoria y destacó el compromiso de los vecinos con la construcción comunitaria. “Celebramos con orgullo estos 216 años de camino recorrido. Nuestra historia es una elección de perseverancia”, expresó.
El legislador también vinculó ese espíritu comunitario con las recientes movilizaciones universitarias y afirmó: “La potencia de ayer conmovió cuando el pueblo argentino, sin distingos, marchó para proteger el futuro de sus jóvenes”.
Por su parte, el senador Juan Diego Conti destacó la Semana de la Miel y remarcó la importancia productiva del sector apícola entrerriano. “Entre Ríos lidera la producción de miel orgánica con 255 toneladas”, sostuvo durante su intervención en el recinto.