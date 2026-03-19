La Reserva Federal mantiene las tasas de interés y eleva previsiones de inflación

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió mantener las tasas de interés en su nivel actual, entre el 3,50% y el 3,75%, por segunda reunión consecutiva. Esta decisión refleja la cautela del banco central ante las tensiones económicas globales, particularmente el conflicto en Oriente Medio, que podría incrementar la inflación. En su comunicado oficial, la Fed subrayó que el impacto de la guerra en la región sobre la economía estadounidense sigue siendo "incierto", lo que complica cualquier intento de flexibilizar la política monetaria en este contexto.

A pesar de las presiones de la Casa Blanca, encabezada por el presidente Donald Trump, para reducir las tasas y aliviar los costos de endeudamiento del Estado federal y los consumidores, la Fed optó por mantener la tasa sin cambios. Esta postura se produce en un contexto internacional volátil, especialmente después de la ofensiva contra Irán y el impacto económico derivado de los conflictos bélicos en Medio Oriente, que podrían afectar el crecimiento económico de EE.UU. y disparar los precios internacionales.

Ajuste en las proyecciones económicas

Además de mantener las tasas, la Reserva Federal revisó al alza sus proyecciones de inflación. La previsión para 2026 pasó del 2,4% al 2,7%, en parte debido a las presiones inflacionarias derivadas de los recientes conflictos geopolíticos. Aunque las proyecciones de crecimiento se mantuvieron estables, con una expectativa de 2,4% anual, los economistas advierten que la inflación sigue siendo un desafío para la política monetaria de la Fed.

En términos de empleo, la tasa de desempleo se mantuvo en 4,4%, según las estimaciones. No obstante, el cambio en las previsiones de inflación sugiere que la economía aún enfrenta presiones que dificultan la estabilidad de los precios, un objetivo clave de la política monetaria. "Un banco central debe defender su credibilidad en materia de inflación, y es difícil justificar una baja de tasas cuando la inflación sigue por encima del objetivo", señalaron analistas de ING.

La política interna y las tensiones con la Casa Blanca

A nivel interno, la decisión de la Fed fue respaldada por 11 de los 12 miembros del Comité de Mercado Abierto, con un voto disidente de Stephen Miran, quien había pedido una reducción inmediata de un cuarto de punto. Esta disidencia refleja las diferencias dentro de la Fed, especialmente en un contexto de presión política desde la Casa Blanca, que busca mitigar el impacto de la inflación en la economía interna, señaló Perfil.

El Ejecutivo también intenta controlar los efectos del aumento de los precios de la energía, con una medida de emergencia que suspende temporalmente la ley que restringe el transporte de combustible en barcos no estadounidenses. La pausa de 60 días en esta regulación busca aliviar la presión sobre los precios del combustible, una de las principales fuentes de descontento en la opinión pública.