Préstamos personales de $100.000.000: quiénes acceden y las tasas

En marzo de 2026, los préstamos personales de $100.000.000 están disponibles con distintas condiciones y tasas según cada banco y perfil del solicitante.
Los préstamos personales de $100.000.000 se presentan como una opción de financiamiento para proyectos importantes, consolidación de deudas o gastos imprevistos. En marzo de 2026, distintas entidades ofrecen líneas con características, requisitos y tasas diferenciadas según el perfil del solicitante.
El Banco Nación, por ejemplo, permite a clientes que acrediten sus ingresos en la entidad acceder a créditos de hasta $100.000.000, con un plazo de hasta 72 meses y un sistema de amortización francés. Entre las condiciones, se exige débito automático de las cuotas, no superar la edad jubilatoria al finalizar el crédito y aceptar que el dinero se destine a libre uso. Las tasas vigentes incluyen una TNA del 60%, TEA del 79,59% y un CFT con TEA del 102,36%.
Por su parte, BBVA ofrece préstamos de hasta $40.000.000 vía online y hasta $70.000.000 de manera presencial. Los interesados deben tener entre 18 y 74 años, percibir un ingreso mínimo de $308.200 y acreditar antigüedad laboral según su tipo de empleo. Las tasas TNA parten del 132% y TEA desde 249,85%, con un plazo de entre 6 y 60 meses y un sistema de amortización francés con tasa fija.
Opciones y requisitos según el banco
En el Banco Provincia, la línea de préstamos personales alcanza hasta $50.000.000, con plazo de hasta 48 meses y TNA fija del 98%. Está dirigida a empleados públicos, trabajadores privados y jubilados que acrediten sus haberes en la entidad. La solicitud se realiza 100% de manera digital mediante BIP Móvil o Home Banking, con acreditación del dinero en menos de 24 horas.
Cada banco establece criterios de elegibilidad distintos. En Nación, se requiere acreditar ingresos y mantener cuenta activa; en BBVA, la antigüedad laboral y el nivel de ingresos son clave; mientras que Provincia prioriza clientes con convenio vigente o haberes acreditados en la institución.
Además, los montos máximos, plazos y tasas varían significativamente, por lo que es recomendable utilizar simuladores online o asesoramiento bancario para conocer la cuota mensual y el costo financiero total (CFT) antes de solicitar el crédito.
Tasas y costos financieros: lo que hay que considerar
El CFT representa el costo real del préstamo, incluyendo intereses, gastos administrativos y comisiones. Por ejemplo, en Nación, el CFT con TEA llega al 102,36%, mientras que en BBVA puede superar el 249,85% según el monto y plazo seleccionado. En Provincia, el CFT se encuentra más controlado, aunque sigue siendo elevado en comparación con otras alternativas del mercado, indicó TN.
Estas diferencias reflejan la diversidad de perfiles y riesgos que cada banco evalúa. Solicitantes con ingresos estables y comprobables suelen acceder a montos mayores y tasas más bajas, mientras que quienes presentan menor antigüedad laboral o ingresos variables pueden enfrentar límites menores o costos más altos.