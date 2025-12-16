Joven denunció que su ex la extorsiona con la difusión de videos íntimos en Instagram

Un grave hecho de sextorsión fue denunciado en Santiago del Estero, por una joven empleada municipal de 22 años, quien aseguró que su expareja ingresó a su cuenta de Instagram, publicó videos íntimos y luego le exigió dinero para no continuar con la difusión del material. El caso es investigado por la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, a cargo del fiscal Diego Cortéz.

La investigación se inició durante la mañana del lunes, cuando la víctima se presentó en la Comisaría 63 y denunció penalmente a su ex pareja, un joven de apellido Soria, de 23 años, domiciliado en el barrio Siglo XXI. Según relató, todo comenzó luego de que ella se negara a retomar la relación sentimental que habían mantenido.

De acuerdo a la denuncia, el domingo cerca del mediodía Soria se presentó en la vivienda de la joven, ubicada en la manzana 9 del barrio Villa del Carmen, visiblemente alterado y “nervioso”. En ese contexto, le exigió la devolución de un Iphone que le habría regalado durante la relación, pedido al que la joven se negó argumentando que también había aportado dinero para adquirirlo.

Amenazas y publicación de material íntimo

Siempre según el testimonio de la víctima, tras la discusión el acusado se retiró del domicilio profiriendo amenazas. Antes de irse, le gritó: "Ya vas a ver cuando te vea sola, te voy a matar rompiéndote la cabeza". En un primer momento, la joven no dimensionó la gravedad de la situación.

Horas más tarde, comenzó a recibir numerosas notificaciones en su cuenta de Instagram. Al ingresar, advirtió que su ex pareja —quien tenía acceso a su cuenta de ICloud— había publicado fotos íntimas y videos “sexuales” que ambos tenían en común.

Ante esta situación, la joven se comunicó con Soria para exigirle que eliminara el contenido. Fue entonces cuando él le manifestó que, si quería que dejara de publicar imágenes, debía transferirle $100.000. La víctima accedió al pedido con la esperanza de frenar la difusión.

Exigencias de dinero y denuncia penal

Según explicó ante la policía, realizó la transferencia a la cuenta bancaria de un amigo del acusado, un sujeto de apellido Ferreyra. Sin embargo, pese a haber cumplido con la exigencia, Soria continuó con las amenazas y comenzó a exigirle más dinero, advirtiéndole que podría hacerle “otras cosas” si intentaba denunciarlo.

Al comprender que la situación no iba a cesar, la joven decidió pedir ayuda a las fuerzas de seguridad. El fiscal Cortéz ordenó la inmediata intervención policial y dispuso que se realicen capturas de las conversaciones mantenidas entre la víctima y el acusado.

Además, la denunciante aportó como prueba el comprobante de la transacción bancaria realizada. No se descarta que en las próximas horas se adopten nuevas medidas judiciales en el marco de la causa.