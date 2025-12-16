Un auto atropelló a bomberos que combatían un incendio y uno murió

Un automóvil atropelló a cuatro bomberos en Morón que apagaban un incendio. Matías Di Paolo, de 33 años, falleció y otros tres bomberos fueron hospitalizados.
Un grave accidente vial ocurrió el lunes por la noche cuando atropellaron a bomberos voluntarios que combatían un incendio en un pastizal ubicado en Morón, en el límite con el partido de Tres de Febrero. Un automóvil embistió a cuatro integrantes de la dotación, provocando la muerte de Matías Di Paolo, de 33 años, mientras que los otros tres fueron trasladados a un hospital de la zona con diversas lesiones.
El incidente se produjo pasadas las 21:00 horas, sobre la avenida Márquez y la ruta 201, en dirección hacia Tres de Febrero. El vehículo, tras atropellar a los bomberos, quedó cruzado detrás del autobomba con un lateral gravemente dañado. Los bomberos formaban parte de la dotación de Tres de Febrero y estaban trabajando en la zona cuando fueron alcanzados por el auto.
Di Paolo fue ingresado al hospital Carlos Bocalandro de Loma Hermosa con un corte en la cabeza y en estado reservado. Más tarde se confirmó su fallecimiento. Una de sus compañeras, una joven de 26 años, sufrió politraumatismos y una fractura expuesta en la pierna derecha. Los otros dos bomberos involucrados fueron un joven de 19 años y una mujer de 30.
Según los vecinos del lugar, la zona es conocida por su escasa iluminación y por ser escenario frecuente de incendios, incluidos vehículos robados. El conductor del vehículo, que reside en Loma Hermosa, circulaba solo y, después del accidente, dio negativo en el control de alcoholemia.
El área del accidente fue cerrada al tránsito mientras se realizaban las pericias correspondientes.