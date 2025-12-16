Cuáles serán los efectos sobre dólar y reservas del nuevo esquema de bandas del BCRA

Apartir del 1 de enero, el precio del dólar cambia su referencia, ya que las bandas de flotación dejarán de aumentar a un ritmo del 1% mensual y empezarán a ajustar por la inflación mensual medida por el INDEC -de dos meses atrás-. Es decir, comenzará a tomar como guía el dato del IPC de noviembre.

De esta manera, el billete estadounidense dejará de ser el "ancla" de los precios y se ajustará por índice de precios de la economía (IPC). Así, desde enero, la banda de flotación, que es el rango en que el Banco Central no interviene en el mercado, y que en la actualidad se ubica entre un techo de $1.518,52 y un piso de $921,2, comenzará a actualizarse el mes que viene por la inflación de dos meses atrás (t-2), que fue 2,5% en noviembre, según el INDEC.

De esta manera, para fines de enero el techo de la banda podría escalar hasta $1.564, con este nuevo esquema que comienza.

Respecto a cómo se ajustaría en los próximos meses, la referencia más próxima es el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), confeccionado por el propio BCRA entre unos 40 economistas, en el que prevé un consenso de inflación para diciembre de 2,1%, que se aplicaría para las bandas de febrero.

Y para enero se espera una inflación de 1,9%, variable estimada con el que ajustarían las bandas en marzo.

Si se toma el dólar mayorista esperado en el mercado de futuros y opciones, en la actualidad se negocia a $1.449,5 para fin de mes y a $1.484 para fin de enero. Aunque cabe aclarar que la medida anunciada por el BCRA fue posterior al cierre de estas operaciones. Por lo que se espera cierta alza.

Consecuencias sobre dólar y reservas

Para el mercado, esta medida es bien vista porque empieza a sincerar el precio del dólar con el resto de las variables.

"Lo hacen para evitar que el dólar se atrase en caso de colocarse en el techo de la banda. Y, en cierta forma, es una forma de dar el mensaje de que el tipo de cambio deja de ser utilizado como ancla antiinflacionaria", indica Jorge Colina, economista de IDESA,.

Para Fernando Baer, economista jefe de la consultora Quantum de Daniel Marx, también toma como "positivo" a estas medidas, ya que "le da más consistencia al programa de bandas, que se referencia en un dato de ajuste de precios observado, que es más alto que el ahora 1% mensual. Se va desarmando el esquema anterior, que generaba algunas dudas".

También Isaías Marini, economista de ONE618 (ex Fondo Consultatio), considera que es "una medida sumamente bienvenida, porque evita la apreciación del techo de la banda y, de hecho, permitiría su depreciación si se retoma el sendero de desinflación, dado que el ajuste es realizado en base a la inflación de dos meses atrás".

Además, destaca que esta estrategia "aleja el tipo de cambio del techo, reduciendo la presión sobre las reservas ante cualquier evento que genere volatilidad, y facilita la acumulación de divisas dentro de un marco cambiario previsible. El mercado está reaccionando positivamente en la inmediatez del anuncio, con los bonos globales al alza".

En concreto, los bonos argentinos subieron este lunes de forma generalizada hasta 2,5%, donde se destacó una mayor alza en los más largos, como el Par en pesos, que avanzó más de 3% y con los bonos en dólares con legislación nacional, donde el emitido al 2041 (AL41) aumenta 2,5% y el Global al 2035 (GD35) sube 2,3%.

"Creo que el Gobierno va tomando medidas para hacer el programa económico sostenible de mediano y largo plazo. Al mismo tiempo que toma nota sobre las críticas y lo que va buscando el mercado para ir convalidando nuevos niveles de precios. Ni bien salió el comunicado todo el mercado reaccionó, bonos, acciones y dólar todo para arriba", resume Nahuel Bernues, CFA, asesor financiero y fundador de la Consultora Quaestus.

En el caso del principal índice de acciones de empresas líderes de Buenos Aires, el Merval, subió 1,1%, liderado por los bancos, cuyos papeles escalaron este lunes hasta 3,6%, como fue el caso del Supervielle.

En tanto, los precios de los dólares bursátiles también subieron alrededor de 1% en la primera jornada de la semana.

"El programa de acumulación de recompras también da certidumbre de cómo el Gobierno va a ir acumulando dólares, esto particularmente es algo que el mercado venía reclamando y que, creo, ayudará fuertemente a la baja del riesgo país en los próximos meses", concluye Bernues a iProfesional.

Mercados

Nuevo programa para el dólar del Banco Central

En concreto, la medida anunciada por la entidad monetaria afirma: "A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC (T-2)".

Y agrega: "Dado que el ritmo de deslizamiento de las bandas no se ajusta por la inflación de Estados Unidos, el techo de la banda se incrementa en términos reales a lo largo del tiempo. Las bandas de flotación cambiaria seguirán cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio".

También, entre otras medidas, se anunció un programa de compra de reservas y de normalización de los encajes bancarios.

"En el escenario base, el BCRA planea comprar alrededor de u$s10.000 millones para llevar la base monetaria al 4,8% del PBI hacia fines de 2026. Si la demanda de dinero aumenta en un 1% adicional del PBI, las compras de reservas podrían alcanzar los u$s17.000 millones, sin necesidad de una esterilización sostenida", detallan desde el equipo de Research de Adcap.

Al respecto, sostienen que el impacto en el mercado cambiario de esta medida "será administrado con cautela".

Es que las compras diarias de reservas estarán, "inicialmente, limitadas a aproximadamente el 5% del volumen diario operado en el mercado de cambios, con flexibilidad para realizar compras en bloques a fin de evitar distorsiones en la liquidez del mercado".

Según el BCRA, "los esfuerzos de la autoridad monetaria priorizarán el objetivo de alcanzar la convergencia de la inflación doméstica al nivel de inflación internacional".

Para agregar que "el avance exitoso en la resolución de los desequilibrios macroeconómicos y la convalidación de la fortaleza del programa económico frente a la incertidumbre política originada por las elecciones de medio término amplían el horizonte de planificación, creando condiciones favorables para el crecimiento, la re-monetización de la economía y la acumulación de reservas internacionales".

Así, desde Adcap sostienen que este escenario es "muy positivo para los bonos en moneda dura, ya que el Banco Central se está moviendo en la dirección correcta, aunque la inflación y el tipo de cambio podrían enfrentar algunas presiones en el corto plazo". (Iprofesional)