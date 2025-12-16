Exoneraron a una oficial de policía que hacía videos eróticos con el uniforme

La exoneración de la oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se resolvió luego de que se difundieran videos eróticos en redes sociales donde aparecía utilizando el uniforme reglamentario. Se trata de Nicole Gabriela Verón, quien fue apartada de la fuerza tras una investigación interna que concluyó que su conducta vulneró principios éticos y el decoro exigido a los funcionarios públicos.

La medida fue dispuesta a través de la Orden del Día Institucional (ODI) número 232. En el documento oficial se consignó que “la conducta enrostrada a la encartada repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público”, fundamentando así la decisión de la exoneración.

Según se informó, “el secretario de Seguridad (Maximiliano Piñeiro) dispuso a partir del día de la fecha, la Exoneración del Oficial Nicole Gabriela Verón, porque la conducta enrostrada a la encartada repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público, colisionando palmariamente con los principios y valores rectores de la vocación policial”, se indicó en la resolución oficial.

Videos en redes sociales y uso del uniforme

Verón realizaba videos eróticos o de tono insinuante en plataformas como TikTok e Instagram, siempre vistiendo el uniforme de la Policía de la Ciudad. Esta situación motivó inicialmente su apartamiento de las funciones operativas y el pase a servicio pasivo, mientras se desarrollaba el sumario administrativo.

En las últimas horas, la fuerza resolvió avanzar con la sanción máxima. La oficial llevaba tres años de servicio y, al momento de la suspensión, se encontraba con licencia médica.

En los días previos a la decisión, se viralizaron videos publicados en Instagram en los que Verón aparecía junto a otra mujer, quien no fue identificada como integrante de la institución policial.

Argumentos oficiales y marco legal

En el comunicado interno se detalló que en las imágenes “se observa a dos femeninos jugando al pool, vistiendo el uniforme de esta Institución, sin ningún tipo de distintivo que logre individualizarlas, invitando a quien lo visualice, a comentar y realizar lo que pidan, siempre con una notoria actitud insinuante, haciendo un uso indebido de las prendas y equipo policial asignado”.

Asimismo, el texto oficial remarcó que “dicha conducta irregular e indecorosa de la oficial de mención, afecta notablemente el prestigio de la institución a la cual pertenece y, lejos de atentar contra la libertad de expresión, resulta a contrario sensu para preservar el orden y la tranquilidad pública como así también los principios rectores de la gestión de la Seguridad Publica plasmados en la Ley 5688”. (NA)