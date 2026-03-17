Presentarán “Nosotras en libertad”, un libro que reúne 200 textos de expresas políticas

REDACCIÓN ELONCE
La presentación de “Nosotras en libertad” se realizará el próximo jueves a las 19:30 en el Archivo General, con la participación de referentes de la memoria entrerriana.
La ciudad de Paraná se prepara para una nueva jornada de memoria con la presentación de “Nosotras en libertad”, un libro colectivo que reúne relatos de mujeres que atravesaron la prisión política en distintos momentos de la historia argentina. El encuentro tendrá lugar el próximo jueves a partir de las 19:30 en el Archivo General, ubicado en calle Alameda de la Federación 222, en una actividad que busca rescatar historias cotidianas atravesadas por el compromiso social y político.
El evento contará con la presencia de Rosario Badano, miembro y referente de La Solapa, quien destacó la importancia de esta obra construida durante la pandemia. “Fue elaborado en pandemia. Reúne 200 textos de distintas mujeres de todo el país y también del mundo, sobre qué pasó con nosotras, expresas políticas, en libertad”, expresó.
Según explicó, el libro aborda distintas dimensiones de la vida tras la salida en libertad: “Cómo fuimos tramitando la vida, el amor, los hijos, el trabajo, la democracia. Porque hubo distintas instancias de donde se salió en libertad: algunas salieron durante la dictadura, otras ya en democracia. Pero la vida de todas es una vida en la cual hay un compromiso con el futuro de este país y con las ganas de que estemos y seamos mejores, y es interesante contarlo”.
Historias que construyen memoria colectiva
La obra está compuesta por siete tomos y reúne testimonios diversos que reflejan experiencias en distintas regiones. “Son muchísimas historias y todas interesantes, porque son de todo el país y también de las que quedaron exiliadas. Al comienzo se cuenta qué canciones escuchábamos, qué películas veíamos, qué leíamos, como para ponerte en un clima de la época, más allá del análisis histórico y político de lo que sucedía”, detalló Badano.
Además, explicó cómo se organizaron los relatos: “Después se agruparon los relatos por zonas donde vivíamos. Estamos en el tomo Navegando el Paraná, donde están los relatos de las mujeres que vivimos en Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Misiones”.
La referente también hizo hincapié en el trabajo sostenido de La Solapa: “Es un grupo que ya tiene unos cuantos años. Desde el año 2007 venimos juntos, expresos, expresas y exiliados, trabajando temas de memoria, de verdad y de justicia. Testimoniamos en los juicios, transmitimos memoria, trabajamos juntos y nos mantenemos enlazados en lo que es la construcción de un presente y un futuro mejor”.
Un encuentro abierto para reflexionar sobre el pasado y el presente
En relación con los valores que atraviesan los relatos, Badano remarcó: “Los sentimientos, lo que pensamos y creemos en cada una de las personas. No somos quienes pensamos que todos son enemigos, sino al contrario: el otro, la otra, nos enaltece, nos hace sentir quiénes somos”.
También subrayó la vigencia de la solidaridad como eje central: “El tema de la solidaridad, el de la colaboración, son instancias colectivas que hoy parecerían demodé, pero son realmente la fortaleza que mantiene a una humanidad saludable”.
Finalmente, invitó a la comunidad a participar del encuentro en el Archivo General: “Nos gusta porque el Archivo es una instancia hermosa de la ciudad, es un reservorio. Que nos haya invitado para que despleguemos estas historias, para que el libro esté presente y se pueda tomar nota, es muy importante. A veces los entrerrianos y los argentinos tomamos nota de aquellas historias más relevantes, y, sin embargo, la vida de la ciudad y del país se construye a partir de historias cotidianas. Acá hay historias cotidianas de grandes mujeres”.