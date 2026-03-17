El Gobierno provincial abordó la situación del sector porcino entrerriano

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, Raúl Boc-Hó, mantuvo una reunión con representantes de la Cámara Argentina de Pequeños y Medianos Productores Porcinos, para analizar la situación actual del sector y escuchar sus inquietudes.
El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, Raúl Boc-Hó, mantuvo este martes una reunión con representantes de la Cámara Argentina de Pequeños y Medianos Productores Porcinos, con el objetivo de analizar la situación actual del sector y escuchar las principales inquietudes.
Representantes de la entidad expusieron la coyuntura del sector primario, relacionada a la rentabilidad de la cadena. En este marco, Boc-Hó destacó la importancia de generar instancias de diálogo: "Es fundamental poder escuchar de primera mano a los actores, conocer su realidad y trabajar de manera conjunta para encontrar alternativas que permitan sostener y fortalecer la actividad", señaló.
Asimismo, el funcionario remarcó el rol estratégico de Entre Ríos en la producción porcina y la necesidad de acompañar al sector en un contexto complejo. "Nuestra provincia tiene un fuerte potencial productivo, por eso es clave avanzar en herramientas que contribuyan a dar respuestas concretas a esta situación", afirmó.
El secretario también subrayó la importancia del trabajo entre el Estado y el sector privado. "Estos espacios de diálogo son el punto de partida para construir soluciones en conjunto, con una mirada puesta en el desarrollo de las economías regionales", agregó. De la reunión participaron, además, el coordinador de Políticas Agropecuarias, José Carlos Basaldúa, y el director de Producción Animal, Martín Sieber.