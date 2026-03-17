Fin de semana largo: quiénes trabajan el lunes 23 y cómo sigue el calendario de feriados

REDACCIÓN ELONCE
El lunes 23 de marzo será día no laborable con fines turísticos y el martes 24 feriado nacional inamovible, lo que genera dudas sobre quiénes trabajan y cómo se organizan las actividades. Cómo sigue el calendario de feriados.
El fin de semana largo del 23 y 24 de marzo en Argentina volverá a generar dudas entre trabajadores, empresas y organismos públicos debido a la combinación de un día no laborable con fines turísticos y un feriado nacional inamovible. El calendario oficial establece que el lunes 23 de marzo será una jornada no laborable, mientras que el martes 24 se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Esta combinación de fechas configura uno de los fines de semana extendidos del calendario 2026, lo que despierta interés entre quienes planean viajes, escapadas o actividades recreativas, pero también genera consultas en ámbitos laborales sobre el funcionamiento de oficinas, comercios y servicios.
El martes 24 de marzo, en tanto, es un feriado nacional inamovible en todo el territorio argentino. Durante esa jornada se recuerda a las víctimas de la última dictadura militar iniciada en 1976 y se promueven actividades de reflexión vinculadas a la memoria, la verdad y la defensa de los derechos humanos.
Quiénes descansan el lunes 23 de marzo
El lunes 23 de marzo fue declarado por el Gobierno como día no laborable con fines turísticos, una figura prevista en el calendario oficial que busca extender los fines de semana largos y fomentar el turismo interno en distintas regiones del país.
En la práctica, esto implica que algunos sectores tendrán descanso asegurado mientras que en otros dependerá de la decisión de cada empleador. A diferencia de los feriados nacionales, la actividad laboral en estas jornadas no es obligatoriamente suspendida para todos los trabajadores.
Dentro de la administración pública nacional, provincial y municipal, las oficinas permanecerán cerradas durante esa jornada. Esto significa que los empleados estatales no prestarán servicios ese día, ya que las dependencias públicas adoptan el mismo criterio que en otros días no laborables establecidos por el Poder Ejecutivo.
Escuelas, bancos y servicios durante el día no laborable
Las instituciones educativas tampoco abrirán sus puertas el lunes 23 de marzo. Por lo tanto, tanto estudiantes como docentes no tendrán clases en esa jornada, lo que contribuye a extender el descanso para muchas familias. En el ámbito bancario ocurrirá algo similar. Las sucursales de los bancos permanecerán cerradas y no habrá atención al público en ventanilla ni posibilidad de realizar operaciones comerciales presenciales.
Sin embargo, los servicios digitales continuarán funcionando con normalidad. Los usuarios podrán utilizar home banking, cajeros automáticos y sistemas de pago electrónicos sin restricciones.
Estas herramientas permiten realizar transferencias, pagos y otras operaciones bancarias habituales aun cuando las sucursales físicas se encuentren cerradas. En cuanto al transporte público, el funcionamiento de colectivos y otros servicios suele adaptarse a la menor circulación de personas. En general, las frecuencias se reducen y se asemejan a las de un día domingo o feriado.
Qué ocurre con los trabajadores del sector privado
Para quienes se desempeñan en el sector privado, la situación es diferente. El lunes 23 de marzo no tiene carácter obligatorio de descanso, por lo que cada empresa, comercio o institución puede decidir si abre o no sus puertas.
La Ley de Contrato de Trabajo establece que en los días no laborables la decisión de trabajar o suspender la actividad queda exclusivamente en manos del empleador. En consecuencia, algunas empresas optarán por otorgar el día libre a sus empleados, mientras que otras mantendrán su funcionamiento habitual.
En los casos en que los trabajadores deban prestar servicios ese lunes, la jornada se paga como un día normal, sin recargos adicionales. Esto marca una diferencia clave con los feriados nacionales, donde la legislación prevé condiciones especiales de remuneración.
Así, mientras la administración pública, las escuelas y los bancos tendrán el descanso garantizado, en el sector privado el panorama será heterogéneo y dependerá de las decisiones organizativas de cada empresa o comercio.
Diferencia entre feriado nacional y día no laborable
Comprender la diferencia entre estas dos figuras del calendario laboral argentino es fundamental para evitar confusiones. Los feriados nacionales están establecidos por ley y su cumplimiento es obligatorio en todo el país.
Durante estas jornadas, los trabajadores tienen derecho al descanso. En caso de que deban prestar servicios por necesidades laborales, la normativa establece que deben percibir una remuneración doble en relación con el salario habitual.
El martes 24 de marzo es un ejemplo claro de este tipo de feriado. Al tratarse de una fecha inamovible fijada por ley, todas las actividades laborales y administrativas se suspenden salvo aquellas consideradas esenciales.
Por el contrario, los días no laborables con fines turísticos son determinados por el Poder Ejecutivo con el objetivo de fomentar el turismo interno y prolongar los fines de semana largos. En estas fechas no existe obligación de otorgar descanso en el sector privado.
Por qué el 24 de marzo es feriado en Argentina
El 24 de marzo fue establecido como feriado nacional inamovible para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una jornada dedicada a recordar a las víctimas de la última dictadura militar que comenzó en 1976.
La fecha fue incorporada al calendario oficial mediante una ley nacional que busca mantener viva la memoria histórica del país y promover la reflexión colectiva sobre el valor de la democracia y los derechos humanos.
Cada año, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y distintas instituciones realizan actos, movilizaciones y actividades educativas destinadas a reafirmar el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.
Por este motivo, el feriado del 24 de marzo posee un fuerte significado simbólico y político dentro del calendario argentino, además de su impacto en la organización de las actividades laborales y educativas.
Cómo sigue el calendario de feriados en 2026
El calendario de feriados en Argentina para 2026 incluye distintas fechas históricas, religiosas y turísticas que generan varios fines de semana largos a lo largo del año.
Marzo
Lunes 23: Día no laborable con fines turísticos
Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)
Abril
Jueves 2: Coinciden el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y el Jueves Santo (día no laborable)
Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible)
Mayo
Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible)
Lunes 25: Revolución de Mayo (feriado inamovible)
Junio
Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Güemes (feriado trasladable, conmemorado el 17)
Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Belgrano (feriado inamovible)
Julio
Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible)
Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos, extendiendo el descanso de la semana
Agosto
Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General San Martín (feriado trasladable)
Octubre
Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
Noviembre
Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (traslado oficial desde el 20 de noviembre)
Diciembre
Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos
Martes 8: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
Viernes 25: Navidad (feriado inamovible)