 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad El sentido posteo de Bomberos Voluntarios

Muerte de bebita en vuelco sobre Autovía Artigas: “El dolor de una familia que atraviesa la piel”

“Ser bombero es estar ahí cuando nadie quiere estar, y aunque el cuerpo aguante, el corazón siente cada pérdida como propia”, comunicaron Bomberos Voluntarios de San José, que intervinieron en la tragedia vial del fin de semana.

17 de Marzo de 2026
Trágico vuelco sobre Autovía Artigas
Trágico vuelco sobre Autovía Artigas Foto: Bomberos Voluntarios de San José

“Ser bombero es estar ahí cuando nadie quiere estar, y aunque el cuerpo aguante, el corazón siente cada pérdida como propia”, comunicaron Bomberos Voluntarios de San José, que intervinieron en la tragedia vial del fin de semana.

Bomberos Voluntarios de San José se refirieron a la intervención del domingo último en el kilómetro 167,5 de la Autovía Artigas, donde el trágico vuelco de un automóvil se cobró la vida de una niña de tan solo un año y medio.

 

Hasta el lugar habían llegado con una unidad de rescate y otra de traslado. Allí el personal procedió a realizar tareas de estabilización y asistencia primaria a las víctimas, hasta el arribo de la ambulancia.

 

“Al llegar, el panorama nos puso a prueba una vez más. Trabajamos contra reloj para asistir a los heridos, poniendo toda nuestra formación para estabilizarlos y asegurar su traslado”, contaron a través de la cuenta de Facebook del cuartel.

 

“Hay salidas que quedan marcadas en la piel mucho después de habernos sacado el equipo. Sin dudas, esta emergencia fue una de ellas. La Autovía Ruta 14 volvió a ser escenario de una tragedia. Un vuelco, hierros retorcidos y el dolor de una familia que atraviesa la piel”, dice el sentido posteo.

Tr&aacute;gico vuelco sobre Autov&iacute;a Artigas (foto Bomberos Voluntarios de San Jos&eacute;)
Trágico vuelco sobre Autovía Artigas (foto Bomberos Voluntarios de San José)

“En medio del caos, la prioridad es siempre la vida, la esperanza de que el próximo segundo sea el que marque la diferencia. Sin embargo, hay momentos donde el alma se nos quiebra. A pesar de la entrega absoluta de cada bombero, nos tocó enfrentar la noticia más triste: la pérdida de una vida, una víctima fatal menor de edad”.

 

“Nuestra labor técnica terminó, pero el peso emocional nos acompañó a casa. Acompañamos en el dolor a la familia afectada, con un respeto que no conoce palabras suficientes. Agradecemos el trabajo coordinado de las fuerzas que intervinieron en el lugar. Ser bombero es estar ahí cuando nadie quiere estar, y aunque el cuerpo aguante, el corazón siente cada pérdida como propia”, concluyeron.

 

Sobre el trágico vuelco

 

El hecho se registró alrededor de las 14 del domingo en el kilómetro 167,5 de la Autovía Artigas, cuando por causas que se tratan de establecer un automóvil Peugeot 207 que circulaba por la autovía perdió el control, protagonizó un despiste y luego volcó violentamente, quedando finalmente detenido sobre la banquina.

 

En el vehículo viajaban tres personas, oriundas de Gualeguaychú. El rodado era conducido por un joven de 22 años, quien iba acompañado por una mujer de 21 años y la criatura que perdió la vida.

Tr&aacute;gico vuelco sobre Autov&iacute;a Artigas (foto Bomberos Voluntarios de San Jos&eacute;)
Trágico vuelco sobre Autovía Artigas (foto Bomberos Voluntarios de San José)

 

Como consecuencia del fuerte impacto, la menor sufrió lesiones de extrema gravedad que derivaron en su fallecimiento, pese a la intervención de los servicios de emergencia que acudieron al lugar. En tanto, el conductor resultó con lesiones leves, mientras que la chica que lo acompañaba sufrió heridas de carácter grave.

Temas:

tragedia vial Autovía Artigas Bomberos Voluntarios de San José
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso