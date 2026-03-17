Muerte de bebita en vuelco sobre Autovía Artigas: “El dolor de una familia que atraviesa la piel”

Bomberos Voluntarios de San José se refirieron a la intervención del domingo último en el kilómetro 167,5 de la Autovía Artigas, donde el trágico vuelco de un automóvil se cobró la vida de una niña de tan solo un año y medio.

Hasta el lugar habían llegado con una unidad de rescate y otra de traslado. Allí el personal procedió a realizar tareas de estabilización y asistencia primaria a las víctimas, hasta el arribo de la ambulancia.

“Al llegar, el panorama nos puso a prueba una vez más. Trabajamos contra reloj para asistir a los heridos, poniendo toda nuestra formación para estabilizarlos y asegurar su traslado”, contaron a través de la cuenta de Facebook del cuartel.

“Hay salidas que quedan marcadas en la piel mucho después de habernos sacado el equipo. Sin dudas, esta emergencia fue una de ellas. La Autovía Ruta 14 volvió a ser escenario de una tragedia. Un vuelco, hierros retorcidos y el dolor de una familia que atraviesa la piel”, dice el sentido posteo.

Trágico vuelco sobre Autovía Artigas (foto Bomberos Voluntarios de San José)

“En medio del caos, la prioridad es siempre la vida, la esperanza de que el próximo segundo sea el que marque la diferencia. Sin embargo, hay momentos donde el alma se nos quiebra. A pesar de la entrega absoluta de cada bombero, nos tocó enfrentar la noticia más triste: la pérdida de una vida, una víctima fatal menor de edad”.

“Nuestra labor técnica terminó, pero el peso emocional nos acompañó a casa. Acompañamos en el dolor a la familia afectada, con un respeto que no conoce palabras suficientes. Agradecemos el trabajo coordinado de las fuerzas que intervinieron en el lugar. Ser bombero es estar ahí cuando nadie quiere estar, y aunque el cuerpo aguante, el corazón siente cada pérdida como propia”, concluyeron.

Sobre el trágico vuelco

El hecho se registró alrededor de las 14 del domingo en el kilómetro 167,5 de la Autovía Artigas, cuando por causas que se tratan de establecer un automóvil Peugeot 207 que circulaba por la autovía perdió el control, protagonizó un despiste y luego volcó violentamente, quedando finalmente detenido sobre la banquina.

En el vehículo viajaban tres personas, oriundas de Gualeguaychú. El rodado era conducido por un joven de 22 años, quien iba acompañado por una mujer de 21 años y la criatura que perdió la vida.

Trágico vuelco sobre Autovía Artigas (foto Bomberos Voluntarios de San José)

Como consecuencia del fuerte impacto, la menor sufrió lesiones de extrema gravedad que derivaron en su fallecimiento, pese a la intervención de los servicios de emergencia que acudieron al lugar. En tanto, el conductor resultó con lesiones leves, mientras que la chica que lo acompañaba sufrió heridas de carácter grave.