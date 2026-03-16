Fin de semana trágico en Entre Ríos: seis personas murieron en accidentes de tránsito

Un total de seis personas fallecieron durante el fin de semana en distintos accidentes de tránsito ocurridos en Entre Ríos, en una serie de siniestros que volvió a encender la alarma sobre la seguridad vial en la provincia. Las víctimas se registraron en hechos ocurridos en el departamento Nogoyá, sobre la Ruta 127 y en la Autovía 14, según confirmó la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos.

El responsable del área de comunicación del organismo, Diego Passarello, señaló a Elonce que la seguidilla de siniestros dejó un saldo preocupante. “Lamentablemente tenemos que decir que fue un fin de semana trágico en materia de siniestralidad vial”, expresó el funcionario al realizar un balance de lo ocurrido.

El especialista también brindó un panorama general sobre la situación vial en la provincia durante el inicio de 2026. “En lo que va de estos primeros meses del año, la Policía de Entre Ríos intervino en 109 siniestros viales con personas lesionadas. Además, enero fue el mes con mayor número de víctimas fatales y también registramos accidentes con múltiples víctimas”, explicó.

Un año con cifras preocupantes

De acuerdo con los datos oficiales, durante enero se registraron 28 víctimas fatales, mientras que en febrero se contabilizaron siete fallecidos. En lo que va de marzo, en tanto, ya se suman diez víctimas fatales. “Al día de hoy tenemos que hablar de 45 víctimas fatales en toda la provincia de Entre Ríos”, precisó Passarello, al remarcar la gravedad de la situación.

Dentro de ese contexto, el último fin de semana se convirtió en uno de los más trágicos del año debido a la cantidad de víctimas registradas en pocos días.

Accidente fatal en Nogoyá

Uno de los hechos ocurrió el sábado por la mañana en un camino rural del departamento Nogoyá, donde un joven de 16 años perdió la vida tras impactar contra la parte trasera de un camión. “El siniestro se produjo en un camino ancho, a unos cinco kilómetros antes de llegar a la localidad de Aranguren. Lamentablemente un joven de 16 años impactó contra la parte trasera de un camión y perdió la vida”, detalló el funcionario policial.

Horas más tarde, otro accidente de extrema gravedad se produjo sobre la Ruta Nacional 127, a la altura del kilómetro 117, donde colisionaron una camioneta Renault Duster y un camión que salía de un silo para incorporarse a la ruta.

Según explicó Passarello, el camión intentaba tomar la ruta en sentido este-oeste mientras que la camioneta circulaba en sentido contrario. El impacto provocó inicialmente la muerte de tres personas en el lugar.

“Lamentablemente, el menor de 13 años que había sido trasladado a un centro asistencial falleció horas después, lo que dejó un saldo final de cuatro víctimas fatales en ese siniestro”, indicó.

Despiste y vuelco en la Autovía 14

El tercer hecho fatal ocurrió el domingo por la tarde en la Autovía Ruta 14, cuando un vehículo que circulaba desde Concordia hacia Gualeguaychú perdió el control y volcó.

En el automóvil viajaba una familia que regresaba a su ciudad. Como consecuencia del despiste y posterior vuelco, murió un niño de un año y nueve meses.

“Fue un siniestro diferente, pero igualmente trágico. El vehículo pierde el control y se produce el vuelco, lo que lamentablemente provoca la muerte de un menor de un año y nueve meses”, señaló Passarello. De esta manera, el saldo total del fin de semana ascendió a seis personas fallecidas, una cifra que generó preocupación entre las autoridades de seguridad vial.

Preocupación por la siniestralidad

“Son noticias que no nos gusta dar. Siempre trabajamos con el objetivo de lograr cero víctimas fatales, pero tener seis pérdidas de vidas en un fin de semana es realmente preocupante”, afirmó el vocero policial.

El funcionario remarcó que la reducción de la siniestralidad vial requiere un trabajo conjunto que involucre múltiples factores. “La educación vial, la infraestructura, la operatividad estratégica y la respuesta sanitaria son elementos que deben ir de la mano si queremos reducir este tipo de hechos”, explicó.

Según las estadísticas que maneja la Dirección de Seguridad Vial, la colisión entre vehículos representa el tipo de siniestro más frecuente. “Seis de cada diez siniestros se producen por colisiones entre vehículos. En muchos casos el denominador común es la invasión de carril, los cruces indebidos o la circulación en zonas no permitidas”, indicó.

Un problema de salud pública

Passarello también destacó que los accidentes de tránsito no solo tienen impacto en las víctimas directas, sino que representan un problema social y sanitario de gran magnitud.

“La siniestralidad vial tiene múltiples consecuencias para las familias y también para la sociedad. Es un problema de salud pública que se registra en todo el mundo”, explicó.

En ese sentido, recordó que en Argentina mueren en promedio 12 personas por día en accidentes de tránsito. “Eso muestra que es una problemática que requiere el compromiso de todos. El riesgo siempre existe cuando circulamos, pero podemos trabajar para reducirlo con más conciencia y mayor responsabilidad al conducir”, sostuvo.

Finalmente, el funcionario remarcó que la velocidad es uno de los factores determinantes en los siniestros más graves.