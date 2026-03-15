Murió un adolescente tras chocar su moto contra un camión sobre un camino rural

Falleció un adolescente luego de que la motocicleta que conducía impactara contra la parte trasera de un camión con acoplado; ocurrió en horas de la tarde de este sábado sobre el denominado Camino Ancho, ubicado a unos cinco kilómetros de la localidad de Aranguren (departamento Nogoyá).

El siniestro fue protagonizado por un camión Mercedes Benz con acoplado cargado con maíz, al mando de un hombre domiciliado en esa localidad.

En el mismo sentido circulaba una motocicleta Guerrero de 150 centímetros cúbicos que no tenía dominio colocado.

Por causas que se tratan de establecer, el motovehículo impactó contra la parte trasera del acoplado.

De acuerdo a las primeras informaciones, el estado del camino y la polvareda habrían sido determinantes en la pérdida de visibilidad y el posterior siniestro vial que terminó con consecuencias fatales.

Fatal accidente en camino rural cercano a Aranguren (foto Policía de Entre Ríos)

Como consecuencia del fuerte choque, el conductor de la motocicleta falleció en el lugar. La víctima fue identificada como Santino Miguel Sosa, de 16 años y oriundo de Aranguren.

Tras el siniestro, personal policial y de emergencias acudió al lugar para asistir en el procedimiento. Luego de las actuaciones iniciales, el cuerpo del joven fue trasladado a la morgue del Hospital Fermín Salaberry de la ciudad de Victoria. Posteriormente fue entregado a sus familiares.

Mientras tanto, la investigación continúa para determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente. Las autoridades judiciales realizan las pericias correspondientes para esclarecer la mecánica del siniestro.

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