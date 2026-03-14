Accidente de tránsito en Concordia dejó dos mujeres heridas tras choque entre auto y moto

El accidente entre el auto y la moto.

Un accidente de tránsito en Concordia se registró durante la noche cuando un automóvil y una motocicleta colisionaron en la intersección de las calles Diamante y Dr. Florenza. El siniestro vial fue constatado por funcionarios policiales de la Comisaría Cuarta, quienes acudieron al lugar tras recibir el aviso del hecho.

El choque involucró a un automóvil Fiat Duna de color gris, conducido por un joven, y una motocicleta Guerrero Trip azul en la que se trasladaban dos mujeres, una conductora y una acompañante. Ambos vehículos circulaban por calle Diamante en sentido sur–norte al momento del impacto.

Según las primeras informaciones, el conductor del automóvil intentaba estacionar sobre el cordón este entre las calles Dr. Florenza y Ricardo Rojas cuando, por causas que aún se investigan, terminó colisionando con el motovehículo que circulaba por la misma arteria y en el mismo sentido.

Traslado al hospital Masvernat

A raíz del impacto, las dos ocupantes de la motocicleta resultaron heridas y debieron ser asistidas por personal sanitario que llegó al lugar del siniestro. Posteriormente fueron trasladadas en ambulancia al hospital Delicia Concepción Masvernat para una evaluación médica más completa.

De acuerdo con los primeros datos aportados por las autoridades, la conductora del motovehículo habría sufrido la pérdida de varias piezas dentales como consecuencia del fuerte impacto.

En tanto, la acompañante también fue derivada al centro de salud para controles médicos, aunque no trascendieron detalles sobre la gravedad de sus lesiones.

Intervención policial y peritajes

Tras el accidente de tránsito en Concordia, personal policial trabajó en la zona para relevar información y establecer cómo se produjo la colisión entre ambos vehículos.