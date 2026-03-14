Fueron identificados seis cuerpos hallados en La Perla: de quiénes se tratan

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó la identidad de otros dos desaparecidos en el predio militar conocido como La Perla, en la zona de La Calera, Córdoba, donde habían sido enterrados de manera clandestina durante la dictadura.

Con estas confirmaciones, ya son seis los desaparecidos identificados en La Perla, de un total de doce cuerpos hallados en el lugar.

Las víctimas recientemente confirmadas son Eduardo Valverde y una de las mellizas Carranza, Adriana o Cecilia, cuya identificación aún no puede determinarse con certeza debido a la similitud genética entre ambas. Previamente, el EAAF había confirmado a Mario Nívoli, Raúl Ceballos, Ramiro Bustillo y Oscar Omar Reyes.

La identificación de estos restos se logró mediante estudios genéticos realizados por el EAAF en el marco de una investigación judicial que encabeza el Juzgado Número 3 de Córdoba, a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja. Este proceso de identificación continúa mientras los especialistas trabajan para confirmar a las otras seis víctimas halladas en La Perla.

Historias de vida de las víctimas

Eduardo Valverde era oriundo de Mendoza y estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba. Se destacó como delegado de diferentes federaciones universitarias y también en la defensa de presos políticos. Según la organización HIJOS, fue secuestrado cuando se presentó a responder a una intimación el 24 de marzo de 1976. Estaba casado y tenía dos hijos varones.

En tanto, una de las mellizas Carranza fue secuestrada el 15 de mayo de 1976, cuando tenía 18 años. El hallazgo de un diente permitió al EAAF identificarla parcialmente, aunque aún no se puede precisar a cuál de las dos corresponde. HIJOS destacó la carga emocional de este hallazgo: “La vida nos da hoy una certeza importante, pero también una duda gigante”.

Foto: Archivo Elonce.

La Perla estuvo a cargo del militar Luciano Benjamín Menéndez y comenzó a funcionar poco después del golpe de Estado de 1976 contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Se estima que unas 2.500 personas fueron retenidas allí de manera clandestina, muchas de las cuales permanecen desaparecidas.

La Perla como espacio de memoria

El predio militar, ubicado en el kilómetro 12,5 de la Ruta 20, funciona actualmente como un espacio de memoria y promoción de los Derechos Humanos. Allí se realizan actividades educativas, muestras permanentes y visitas guiadas que buscan mantener viva la memoria de las víctimas de la dictadura.

Los hallazgos recientes refuerzan la importancia de la labor del EAAF y de las organizaciones de derechos humanos en la preservación de la memoria histórica y en la búsqueda de justicia para los familiares de los desaparecidos, señaló Noticias Argentinas.

La identificación de los seis desaparecidos en La Perla representa un avance significativo en la investigación judicial y en el reconocimiento de la verdad histórica sobre los crímenes cometidos durante la dictadura en Córdoba, mientras continúa la búsqueda de los restantes cuerpos enterrados clandestinamente en el predio.