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Policiales Ocurrió en General Ramírez

Detuvieron a dos hombres que protagonizaron una pelea y se amenazaban con armas blancas

La Policía de la ciudad de General Ramírez, intervino durante la madrugada ante disturbios en la vía pública. Dos hombres fueron reducidos cuando intentaban continuar una pelea con armas blancas y quedaron detenidos.

14 de Marzo de 2026
Dos detenidos tras disturbio en la vía pública en General Ramírez.
Dos detenidos tras disturbio en la vía pública en General Ramírez. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

La Policía de la ciudad de General Ramírez, intervino durante la madrugada ante disturbios en la vía pública. Dos hombres fueron reducidos cuando intentaban continuar una pelea con armas blancas y quedaron detenidos.

El disturbio en la vía pública en General Ramírez terminó con dos hombres detenidos luego de un operativo policial realizado durante la madrugada en esa ciudad del departamento Diamante.

 

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría de General Ramírez, que realizaba controles preventivos en distintos barrios y espacios públicos cuando recibió un aviso sobre un grupo de personas que alteraba el orden en calle Julio Roca.

 

Al llegar al lugar, los efectivos intervinieron para pacificar la situación y lograr que cesaran las agresiones entre los involucrados.

 

Detenidos tras intentar continuar la pelea

 

Durante la intervención, dos de los participantes del disturbio —que presentaban lesiones— intentaron continuar la confrontación utilizando armas blancas. Ante esa situación, los policías procedieron a reducirlos y desarmarlos para evitar que la violencia escalara.

 

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, ambos vecinos de General Ramírez, de 35 y 33 años, fueron trasladados en calidad de detenidos a la Alcaidía Policial de Diamante, donde permanecen a disposición de la Justicia.

Temas:

Departamento Diamante detenidos armas blancas
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