La nadadora Mayte Puca rompió el récord femenino del Cruce del Río de La Plata: “Me fui a otro plano, sentí paz”

REDACCIÓN ELONCE
La nadadora argentina Mayte Puca rompió el récord histórico femenino del Cruce del Río de La Plata, tras completar una exigente travesía de más de nueve horas entre Uruguay y Argentina.
En una hazaña que ya quedó grabada en la historia del deporte de aguas abiertas, Mayte Puca, rompió el récord histórico femenino del Cruce del Río de La Plata al completar el recorrido de 42 kilómetros en 9 horas, 6 minutos y 31 segundos. La nadadora partió este domingo 15 de marzo a las 4:40 de la madrugada desde Colonia del Sacramento, en Uruguay, y logró superar la marca previa que se mantenía desde 2018.
Oriunda de San Carlos de Bariloche, la atleta se enfrentó a uno de los desafíos más exigentes del continente: cruzar el río más ancho del mundo. Con una preparación de años enfocada en la larga distancia, Puca no solo venció al tiempo, sino también a las condiciones cambiantes del agua.
El récord anterior pertenecía a Pilar Geijo, quien había establecido un tiempo de 9 horas, 33 minutos y 50 segundos. La diferencia lograda por Puca marca un nuevo estándar en la disciplina y posiciona su nombre entre las grandes referentes de la natación de resistencia.
Una travesía marcada por el esfuerzo y la conexión personal
En diálogo con Elonce, la nadadora expresó: "Muy contenta por lo conseguido este domingo. Lo venía buscando hace un tiempo ya; cuando me dieron la posibilidad me propusieron unir estos dos países y buscar el récord que hace varios años que ya venía vigente. Realmente era una oportunidad que no podía desperdiciar".
Además, detalló el proceso previo: "Estos años que me estuve preparando para lo que es la larga distancia fueron por esto mismo, por un desafío personal. Creo que había coronar con este desafío".
Durante la travesía, la deportista atravesó distintas sensaciones físicas y mentales, especialmente en los momentos más críticos del recorrido.
En esa misma línea, la nadadora también valoró el impacto de su marca más allá del récord femenino y destacó la dimensión general de su desempeño: "Si bien me han dicho también que pude igualar el segundo mejor tiempo masculino, creo que con eso ya estaba más que contenta, más que satisfecha”.
El desafío mental y la experiencia en el agua
Puca también describió la intensidad de la experiencia: "Fueron 9 horas bastante duras mentalmente. Si bien empezamos un poco dormidos, al ver el amanecer y ver la luz me cambió completamente el ánimo".
Uno de los momentos más impactantes fue la conexión que sintió con el entorno. "Hubo un momento en esas 9 horas en el que encontré paz y creo que eso es lo que más me llevo. Nunca lo había sentido de esa forma, más que nada en un evento tan largo. Sentí que estaba sola, que me disocié y que me fui a otro plano. No tenía noción de lo que estaba haciendo: mi cuerpo iba en automático, pero sentía la conexión completamente con el agua. Sentía mi respiración, podía escuchar el ruido de mis brazadas. Era como si no estuviese nadando”, relató.
Finalmente, relató el tramo decisivo: "En los últimos dos kilómetros empezaron los problemas mentales, empezó mucho el cansancio. Pero veníamos sobrados con el tiempo para el récord, así que solamente quedaba llegar con las últimas fuerzas".
"Yo no soy mucho de decir ‘disfrutar el proceso’ como tal. Iba a disfrutar mucho cuando ya tocara tierra firme”, concluyó.
La hazaña, difundida también por el perfil de @triplecoronafindelmundo, no solo marca un récord deportivo, sino también una historia de superación, disciplina y conexión con uno de los escenarios naturales más desafiantes del mundo.