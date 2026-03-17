Profesionales de la salud pública de Entre Ríos manifestaron su rechazo a la modificación de la Ley N° 9.892 de la Carrera Médico Asistencial, al advertir que el proyecto impulsado para actualizar la normativa incluye cambios en la carga horaria con los que no están de acuerdo.

El médico Juan Berduc explicó a Elonce que la normativa vigente tiene cerca de 18 años y que, si bien el sector considera necesario modernizarla, cuestiona algunos puntos del proyecto que actualmente se discute.

Según indicó, el reclamo involucra a más de mil profesionales de distintas disciplinas, entre ellos médicos, psicólogos, fonoaudiólogos y otros trabajadores del sistema sanitario entrerriano.

Reclamo por la carga horaria

Uno de los principales puntos de conflicto es la carga horaria que propone el nuevo proyecto de ley.

De acuerdo con Berduc, históricamente se planteaba un esquema de 36 horas semanales con honorarios acordes, pero en la práctica el sistema sanitario funciona con dinámicas diferentes.

El profesional explicó que muchos trabajadores cumplen jornadas parciales en los efectores públicos y complementan su actividad con tareas en el ámbito privado.

Profesionales de salud pública rechazan cambios en la ley que los regula y piden “dignidad en el sueldo”

“Lo que pedimos es sincerar cómo funciona hoy el sistema de salud”, sostuvo al destacar que, “hoy por hoy, gran parte del sistema de salud funciona con profesionales que trabajan apenas tres horas por día". "También hay que sincerar una realidad: existen colegas que firman la asistencia y luego se retiran sin cumplir la jornada”, comentó.

En ese sentido, aclaró que el sector no se opone a los controles laborales, pero plantea que la normativa debe contemplar la realidad actual del sistema sanitario.

Situación salarial y laboral

El médico también señaló que una gran cantidad de profesionales se encuentra trabajando como "suplente", es decir, sin estabilidad laboral. Según detalló, esto impide que puedan sumar antigüedad o acceder a beneficios que establece la normativa para quienes están en planta permanente.

Berduc indicó que, en algunos centros de salud, "los profesionales que recién comienzan perciben salarios cercanos a los 750 mil pesos mensuales".

Dr. Juan Berduc (foto Elonce)

De igual manera, el profesional reveló que su sueldo es de 1.200.000 pesos porque presta servicio en el San Martín, el hospital de mayor complejidad de la provincia; aunque afirmó que esos montos igualmente resultan insuficientes frente al costo de vida. Cabe aclarar que, según difundió el INDEC, una familia necesitó en febrero casi 1.400.000 pesos para no ser pobre.

“No pretendemos bajar el nivel de atención que reciben nuestros compañeros y coterráneos entrerrianos”, aclaró e insistió que el principal objetivo del reclamo que encabezan es por “dignidad en el sueldo”.

Carrera profesional y especialización

Otro de los puntos planteados por el sector es la necesidad de reconocer la carrera profesional dentro del sistema de salud.

Según explicó el médico, actualmente un profesional con especialización puede percibir el mismo salario que otro sin formación específica.

“Un médico que realiza cirugías complejas puede cobrar lo mismo que otro que realiza consultas básicas”, ejemplificó.

Reclamo de profesionales de salud pública (foto Elonce)

Los profesionales proponen que se incorpore un sistema similar al que ya funciona en provincias como Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires, donde se reconoce la especialización y la capacitación continua "para que los entrerrianos reciban lo mejor del sistema de salud".

Reclamos sobre condiciones de trabajo

Durante la entrevista, Berduc también mencionó otros reclamos vinculados a las condiciones laborales, entre ellos destacó la necesidad de contar con seguro de mala praxis cubierto por el sistema público de salud.

El médico explicó que actualmente muchos profesionales deben afrontar esos seguros de forma particular, lo que implica un costo adicional.

Además, planteó que sería necesario reconocer con incentivos o beneficios a quienes trabajan en áreas críticas como neonatología, terapia intensiva o emergencias.

Preocupación por el futuro del sistema

El profesional advirtió que la falta de incentivos laborales podría generar dificultades para cubrir cargos en algunas especialidades. Como ejemplo, mencionó que en algunas residencias médicas ya se registran vacantes sin cubrir. “No están pudiendo conseguir terapistas infantiles y los médicos no pueden irse de vacaciones porque no hay quien los cubra, porque nadie quiere por esa plata”, reveló durante la entrevista.

También señaló que especialidades como pediatría o neonatología requieren un alto nivel de compromiso profesional y condiciones laborales adecuadas para atraer nuevos médicos.

Para Berduc, la situación es “es una bomba que explotará en 10 años” porque, a la fecha, “todavía estamos lo que tenemos vocación”.

Pedido de diálogo con autoridades

Finalmente, los profesionales solicitaron que el proyecto de ley sea revisado y que se convoque a los trabajadores del sistema sanitario para participar en la discusión. “Necesitamos que se reglamente una ley que nos haga estar por primera vez en 20 años adentro de la ley”, insistió.

Según explicó Berduc, representantes del sector ya mantuvieron reuniones con legisladores de distintos espacios políticos para exponer sus planteos.

“Desde el Senado creyeron que nos estaban premiando porque, visto de una manera, pasar de 36 a 24 horas parecía algo positivo. Pero el proyecto plantea 24 horas efectivas dentro del efector de salud. Nosotros, en cambio, proponemos 15 horas efectivas dentro del efector y tres horas destinadas a tareas de concientización”, aclaró.

En ese contexto, insistieron en la necesidad de abrir una instancia de diálogo que permita consensuar una normativa que contemple tanto la realidad del sistema sanitario como las necesidades de la población. El médico remarcó que el objetivo del reclamo no es afectar la atención médica, sino mejorar las condiciones del sistema para garantizar su funcionamiento a largo plazo.

“El sistema de salud ya funciona con las horas que estamos reclamando, para que el entrerriano se quede supertranquilo porque solo no va a quedar nunca”, concluyó.