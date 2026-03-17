Continúa abierta la inscripción para la segunda cohorte del trayecto de formación para vicedirectores, una iniciativa impulsada por la Dirección de Nivel Primario del Consejo General de Educación que busca fortalecer el rol de los equipos directivos en las escuelas entrerrianas.

La propuesta está destinada a vicedirectores de escuelas primarias y dará inicio en abril. Se desarrollará bajo modalidad virtual, combinando encuentros sincrónicos y asincrónicos a través de la plataforma educativa Atamá, perteneciente al organismo educativo provincial.

La directora de Educación Primaria, Mónica Schoenfeld, brindó detalles sobre la iniciativa y subrayó la importancia de este tipo de instancias formativas para el sistema educativo.

Un rol clave en la gestión escolar

La funcionaria destacó: "La propuesta se desarrollará en modalidad virtual y combinará encuentros sincrónicos y asincrónicos a través de la plataforma educativa del organismo, Atamá".

Asimismo, explicó que "el trayecto tiene como eje central fortalecer el rol pedagógico del vicedirector", considerándolo un actor fundamental en los procesos de gestión institucional y planificación de la enseñanza.

Formación para la mejora educativa

Desde la Dirección de Nivel Primario señalaron que la capacitación apunta a potenciar la intervención pedagógica de los equipos directivos mediante herramientas concretas de análisis y reflexión.

En palabras de Schoenfeld, “la formación se orienta a potenciar la intervención pedagógica de los equipos directivos, promoviendo la reflexión crítica sobre las prácticas escolares, el análisis de datos e información educativa y la toma de decisiones situadas y operativas”.

Además, agregó que “busca articular estas instancias con las líneas prioritarias del nivel y favorecer la producción de saber pedagógico desde las propias instituciones educativas”.

Inscripción abierta y antecedentes

Las autoridades recordaron que las inscripciones continúan abiertas y que quienes aún no se hayan anotado deberán hacerlo a través de su zona de supervisión correspondiente.

Durante la primera cohorte, desarrollada en el ciclo lectivo 2025, más de 200 vicedirectores de escuelas primarias de Entre Ríos lograron completar y certificar este trayecto formativo, marcando un antecedente significativo.

Finalmente, destacaron que esta propuesta, enmarcada en el Plan Educativo Provincial, contribuye a la resignificación del rol del vicedirector, fortaleciendo su participación en la toma de decisiones y en las intervenciones pedagógicas, institucionales y administrativas dentro de las escuelas.