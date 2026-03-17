Suspendieron un torneo de básquet por una violenta pelea entre los jugadores

REDACCIÓN ELONCE
Un violento episodio se produjo la noche de este lunes en el primer partido de la final entre los equipos de Thunder Cats y La Bolsa del Torneo Instituciones en el Torneo Libre Santa Elena, generando conmoción y la suspensión del encuentro.
Un violento episodio se produjo la noche de este lunes en el primer partido de la final entre los equipos de Thunder Cats y La Bolsa del Torneo Instituciones en el Torneo Libre Santa Elena, La Paz, donde una pelea en plena cancha obligó a suspender el encuentro y generó preocupación en toda la comunidad deportiva local.
El hecho ocurrió ante la mirada de los espectadores, muchos de los cuales registraron la situación con sus teléfonos celulares. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular, evidenciando la magnitud del conflicto dentro del campo de juego.
Ante este escenario, las autoridades del certamen decidieron interrumpir el partido, priorizando la seguridad de los presentes.
Violencia en un evento familiar
Desde la organización del torneo expresaron su repudio a lo sucedido y remarcaron la gravedad de los hechos registrados durante la final.
En ese sentido, señalaron que: "los hechos ocurridos durante la instancia final del certamen, caracterizados por situaciones de violencia, agresiones verbales, físicas y expresiones discriminatorias, resultan absolutamente incompatibles con los valores que promovemos".
Asimismo, agregaron: "Lamentamos profundamente lo sucedido, especialmente considerando la presencia de familias, niños, mujeres y público en general, quienes merecen un espacio deportivo seguro y respetuoso".
Decisiones tras los incidentes
Como consecuencia directa del conflicto, la organización tomó una determinación contundente respecto a la continuidad del torneo.
En función de lo ocurrido, anunciaron que: "se ha tomado la decisión de dar por suspendido el torneo en su totalidad".
Además, indicaron que "comunicamos que se evaluarán y aplicarán las medidas correspondientes, con el objetivo de garantizar que en futuras ediciones no se repitan este tipo de situaciones".
Deslindan responsabilidades y piden disculpas
Por otro lado, desde el Torneo Libre Santa Elena aclararon la situación institucional respecto al lugar donde se desarrollaba la competencia.
En ese marco, expresaron: "informamos que el club PROGRESO S Y D, donde se desarrolla el torneo, queda totalmente desafectado de los hechos ocurridos, siendo ajeno al conflicto. Aprovechamos la oportunidad para expresar nuestras disculpas a la institución por los inconvenientes ocasionados".
Finalmente, concluyeron con un mensaje enfocado en el futuro del certamen: "Reafirmamos nuestro compromiso con el deporte, el respeto y la convivencia", destacando la necesidad de recuperar los valores esenciales en el ámbito deportivo.