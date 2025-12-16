Un hombre disparó contra una vivienda en Paraná

Un hombre efectuó disparos contra una casa y provocó temor en la zona. Tras la intervención policial, dos personas quedaron alojadas en Alcaidía.
Durante la madrugada, personal policial intervino tras un llamado de alerta realizado desde el puesto de facción de la Escuela Giachino, luego de que se escucharan detonaciones de armas de fuego en la zona. Ante la situación, se solicitó colaboración y se dispuso un operativo inmediato.
Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a la damnificada, quien relató que un hombre, vestido con una remera negra, habría efectuado varios disparos en dirección a su domicilio. Según indicó, los proyectiles no llegaron a impactar contra la vivienda, aunque la situación generó temor y motivó el aviso a las autoridades.
En el marco del procedimiento, los funcionarios intentaron identificar al sospechoso, quien se dio a la fuga saliendo por la parte trasera del inmueble. Sin embargo, fue demorado a pocos metros del lugar. Al momento de la aprehensión, el individuo intentó agredir al personal policial, lo que derivó en un forcejeo.
Durante el operativo también intervino el hermano del sospechoso, quien intentó evitar el accionar policial y obstaculizó el procedimiento. Ante esta situación, ambos hombres fueron reducidos y puestos bajo custodia.
En el lugar del hecho, los efectivos realizaron un rastrillaje y localizaron dos vainas servidas calibre .40, marca S&W, las cuales fueron secuestradas como parte de la investigación y quedaron a disposición de la Justicia.
Tras lo ocurrido, se dio intervención a la Fiscal de Investigación y Litigación en turno, quien dispuso que ambos aprehendidos fueran trasladados y alojados en la Alcaidía, previo cumplimiento de los pasos de rigor. Además, se informó que uno de los detenidos fue acusado del delito de resistencia a la autoridad.